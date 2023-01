Civilisti čakajúci na Rusov, výbuchy a smrť číhajúca na každom rohu. Reportáž z Bachmutu, kde prebiehajú najťažšie boje

Chladné ráno dopĺňa hustá hmla, ktorá pohltila cestu do pekla. Inak sa súčasný Bachmut ani nazvať nedá. Sedím vo vojenskom aute s dvomi ukrajinskými vojakmi. Betónová cesta je poškodená od tankových pásov, počujem mohutný valivý zvuk našich kolies. Hoci je vonku mráz, okná máme spustené. „Darmo, že je hmla, Rusom je to jedno. Skrátka zavrú oči a strieľajú naslepo. Ich cieľom je trafiť túto cestu, pretože je to dôležitá zásobovacia tepna. Musíme mať preto otvorené okno, aby sme počuli, keď niečo spadne,“ vraví šofér Mykola.

Zapaľuje si pritom jednu cigaretu od druhej. Na palubnej doske sa popritom váľa granát. Moju zahľadenosť do hmly náhle vyruší hlasný výbuch mínometného granátu. „To bolo neďaleko nás,“ konštatuje Mykola a ešte viac zrýchľuje.

Hmlistá cesta do Bachmutu. Cesta je pravidelne ostreľovaná, ide totiž o dôležitú zásobovaciu tepnu. Zdroj: REFRESHER/Ivan Koribanič

Predierame sa ulicami zničeného Bachmutu, ktoré skôr pripomínajú mesto duchov. No nie je to celkom tak. Miestni obyvatelia sa zhromažďujú na jednom z námestí, kde si rozkladajú rôzne veci a obchodujú medzi sebou. Mykola sa medzitým drží v úzkych vyjazdených koľajniciach. Všade navôkol sú trosky a úlomky z rakiet.

Za čo vlastne bojujem?

„Pred vojnou tu žilo vyše 70-tisíc ľudí, teraz tu zostalo okolo 7-tisíc,“ vysvetľuje mi Vlad, druhý vojak, s ktorým sa veziem. „Asi nemajú kam utiecť, že?“ Pýtam sa ich. „Časť z nich áno, no väčšina je proruská. Skrátka čakajú na Rusov. A potom tu sú aj rôzni narkomani. Týmto ľuďom je všetko jedno,“ vraví Vlad. Ďalej dodáva, že im často pomáhajú, snažia sa ich presviedčať, aby mesto opustili, no medziľudské vzťahy sú na bode mrazu. „Niežeby sme nechceli, no z ich strany je to bez záujmu,“ konštatuje Mykola a smutne si povzdychne. „Človek si potom musí ťažšie hľadať motiváciu a odpoveď na otázku Za čo vlastne bojujem?“

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.