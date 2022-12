Strávili sme noc neďaleko Bachmutu: Heslo na prostitútky, perníky, núdzový dojazd na disku a hlavná tepna do pekla

Som dohodnutý s vojakmi. Majú ma previesť do Bachmutu. Do mesta, ktoré je peklom na zemi. Do mesta, kde ukrajinská armáda zvádza proti ruskej tie najťažšie boje. Stretávací bod je stanovený v meste Konstantinivka pri miestnom autoservise. Ten leží pri východe z mesta a do Bachmutu je to približne 20 kilometrov. Máme sa stretnúť na druhý deň ráno o 9.00 h.

22:43 – Vchádzam do Konstantinivky. Celé mesto je zahltené totálnou tmou. Len sem-tam vidno z bytov svetlo. Okrem toho funguje z nepochopiteľného dôvodu aj azda jediný semafor v meste. Hoci takmer nič nevidím a diery na ceste sú horšie než kdekoľvek inde, som rád, že som tu.

Totiž na vojenskom blokposte pred mestom ma už nechceli pustiť ďalej. Od 22.00 platí komandantský čas. Správne by som na blokposte mal stáť až do piatej rána. Po krátkom rozhovore ma našťastie púšťajú ďalej. K autoservisu mi podľa navigácie zostáva posledných 500 metrov. Po pravej strane je čerpacia stanica OKKO. Mädlím si ruky, sľubujem si, že sem ráno prídem. Majú tu výbornú kávu. Chvíľu zvažujem, že noc prečkám tu, hoci je zatvorená. Nakoniec sa rozhodujem pre autoservis.

Autoservis pri východe z Konstantinivky do Bachmutu. Zdroj: REFRESHER/Ivan Koribanič

22:59 – V dodávke prehadzujem všetku humanitárnu pomoc na pravú stranu. Na tú ľavú si chcem ľahnúť. Neďaleko mňa je rozmiestnená ukrajinská artiléria. Tá v kuse strieľa na ruské pozície. Našťastie som sa od začiatku vojny už naučil rozoznávať, čo letí odo mňa preč a čo letí ku mne. Som preto pokojný. Po krajnici priľahlej cesty sa slimačím tempom vlečie akési auto. Zastavuje, vypína motor. Po chvíli opäť štartuje a pohne sa vpred. Som z toho znepokojený, široko-ďaleko sme jediní ľudia. Po chvíli zachádza za roh, odľahlo mi.

23:13 – Dolaďujem si svoje miestečko, spacák je už rozložený. Vychádzam na cestu. Stojím a pozerám na „svetelnú šou“ nad Bachmutom. V tom mnou otriasol obrovský výbuch. Takmer som spadol na zem. V ušiach mám zaľahnuté. Navôkol všade tma, nedokážem rýchlo určiť miesto výbuchu. Oblohou medzitým svištia ďalšie ruské rakety. Ulicami znie hromadný psí štekot.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo všetko sa stalo počas noci.

Ako reportér Refresheru čakal na ukrajinských vojakov.

Ako si od neho Ukrajinec pýtal heslá, aby mohol ísť za prostitútkami.

Aká technika sa presúva do Bachmutu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.