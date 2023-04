Práca v Refresheri: traffic manager. Hľadáme organizovaného človeka, ktorý sa nebojí rozdávať úlohy

Traffic manager u nás rozdáva úlohy, analyzuje, reportuje a dohliada na to, aby všetko fičalo, ako má. Ak aj ty zvládneš dať všetkých do pozoru, ozvi sa nám.

Čo budeš robiť?

Zastávať pozíciu, ktorú u nás voláme traffic manager. Ten u nás prepája obchodné oddelenie, produkciu a klientov. Budeš dohliadať na realizáciu všetkých kampaní, kontrolovať podklady od klientov a plánovať uverejnenie výstupov v dohodnutom čase. Traffic má pod dohľadom aj bannerové kampane či kontrolu, analýzu a reporting dosiahnutých výsledkov. Inak povedané, je to náš firemný policajt, ktorý má prehľad o všetkom, čo sa deje, a keď sa niečo pokašle, napraví to.

Prečo hľadáme traffic managera?

Náš obchodný tím sa stále rozrastá a pribúda nám množstvo nových kampaní, preto potrebujeme, aby na ne dohliadali organizovaní ľudia. Okrem toho máme priestor, v rámci ktorého sa môže realizovať a zdokonaľovať ďalší človek – napríklad FB reklamy a cielenie v rámci nich, PPC alebo affiliate (ale ak vynikáš v niečom inom, radi ti dáme priestor aj na to).

Čo u nás nájdeš?

Ľudí, ktorí sú v pohode, uvoľnenú atmosféru.

Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov.

Máme kancelárie, dostaneš svoj stôl, zariadenie (alebo môžeš využívať svoje, všetko máme v oblakoch), telefón.

Z času na čas môžeš využiť výhody podľa vlastného gusta u našich partnerov; máme lístky na filmové predpremiéry, na rôzne zaujímavé, ale aj zvláštne akcie, festivaly po Slovensku, Česku, Európe.

Flexibilný pracovný čas a home office po dohode, značnú voľnosť pri dosahovaní výsledkov.

Priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy.

Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu.

Koho hľadáme?

Si cieľavedomá a vytrvalá osoba orientovaná na výsledky.

„Nedá sa“ pre teba nie je cesta, kým nevyskúšaš všetky dostupné možnosti.

Dokážeš si udržať chladnú hlavu aj v napätej situácii. Nebojíš sa zdvihnúť telefón nahnevanému klientovi.

Nebojíš sa improvizovať, vo väčšine situácií sa vieš vynájsť.

Chceš sa učiť a vieš, že stále je čo zlepšovať. Učíš sa zo svojich chýb, ale aj úspechov.

Máš rád veci pod kontrolou a všetko máš pekne zorganizované. O všetkom, čo sa ťa týka, musíš mať prehľad.

Veľké excelové tabuľky, ich príprava, formátovanie a nastavovanie alebo podobné záležitosti ti nerobia problém.

Angličtina. Nemáš problém prečítať a pochopiť anglický text, prípadne audio.

Prax na podobnej pozícii je výhodou, no nie je podmienkou. Môžeš byť bez praxe, čerstvo po vysokej škole. Na tvojom študijnom zameraní príliš nezáleží, no mal by si mať vzťah k marketingu a/alebo obchodu.

Čo bude náplňou tvojej práce?

1. Plánovať kampane s obchodným oddelením, pripravovať mediaplány. Riešiť tematické prekrývanie a konflikty rôznych klientov v obsahu na webe. Sledovať voľný priestor, či už vo videoreklame, v natívnej reklame, alebo na bannerových plochách.

2. Kontrolovať podklady a plány jednotlivých kampaní. V prípade, že niečo chýba, vyžiadaš si alebo dohľadáš informácie.

3. Dozerať na realizáciu kampaní v produkčnom tíme. Rozdáš úlohy a zabezpečíš, aby produkcia mala všetky dôležité informácie o plánovaných výstupoch: kde sa koná event, ako má vyzerať video, čo má spĺňať článok, kedy to má byť uverejnené.

4. Po realizácii pozbieraš výsledky jednotlivých výstupov z bannerového systému, Instagramu, nášho redakčného systému a pripravíš prehľadný report pre klienta.

5. Nastavovať sponzorované príspevky na FB a testovať špecifické cielenie.

Miesto práce

Bratislava

Odmena

od 1 400 eur (záleží na tvojich skúsenostiach a schopnostiach)

Odkedy ťa potrebujeme

ASAP

Čo máš urobiť?

• Pošli nám životopis. Daj nám o sebe krátke info. Opíš sa ako osoba, porozprávaj nám o svojej povahe, cieľoch a záujmoch.

• Pracovné skúsenosti. Napíš nám o svojich relevantných skúsenostiach. Čo si sa pri nich naučil? Pridaj aj info o svojom vzdelaní. A to všetko v štruktúrovanej podobe.

• Záľuby. Povedz nám, čo ťa baví. Pokojne sa rozpíš alebo len uveď kľúčové slová. Čo robíš, keď nepracuješ?

• Prečo ty a prečo u nás. Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý traffic manager? Aké sú tvoje silné stránky, čo všetko nám môžeš ponúknuť a prečo by sme si mali vybrať práve teba?

• Kedy by si mohol nastúpiť. Čím skôr, tým lepšie.

Ak máš otázky, napíš ich do e-mailu, no a vyššie opísané body pošli spracované vo formáte PDF na job@refresher.sk s predmetom #TRAFFIC2023. Pokojne tykaj, píš maximálne úprimne a otvorene, chill.