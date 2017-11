Ego zverejňuje prvý singel z albumu Precedens aj s videoklipom. Kto ho okopíruje prvý?

Jeden z dvoch najlepších československých rapových interpretov dnes po neuveriteľnom približne desaťročnom čakaní vydáva prvý singel zo svojho debutového sóla. Už teraz je jasné, že Ego bude navždy držať rekord v počte odohraných koncertov bez plnohodnotného projektu vo vlastnej réžii. Postupne sa začíname dozvedať aj dôležité informácie týkajúce sa dátumu vydania a člen Kontrafaktu stihol prezradiť názov - Precedens.

Prvá zverejnená skladba nesie titul Robím to, čo chcem a aj keď sme pôvodne čakali vec s Tomim Popovičom, nakoniec ide o záležitosť výhradne v Egovej réžii. Teda, o hudobnú produkciu sa ešte postaral Peter Pann a vizuálnu stránku doplnili Sorry we can. Pri zdieľaní skladby si autor neodpustil ani krátky komentár, s ktorým sa do veľmi veľkej miery stotožní každý z nás, keďže poukazoval na to, akí inovátorskí dokážu jeho kolegovia byť. Viac už asi dopĺňať nie je potrebné a prejdime k samotnému výsledku.