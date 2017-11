Iba 20-ročný youtuber zainvestoval do luxusnej vily za viac ako 6 miliónov eur. Tvorba videí na internete očividne vynáša

Zabudni na to, že sa mladí ľudia budú vzdelávať a pracovať na sebe, keď namiesto toho môžu natočiť zopár videí, zavesiť ich na Youtube a potom sa postupom času topiť v peniazoch. Ak si v poslednom období zablúdil aj do hlbín Youtube, určite si zachytil meno Jake Paul, ktorý pravidelne vyvoláva kontroverzné škandály a všetko si to užíva. Paul si v lete prešiel komplikovaným obdobím, pretože pravidelne obťažoval svojich susedov, čo vyústilo až do obvinenia, že sa ho na oplátku snažia zabiť. Problémy so susedmi dlho neutíchali, a tak je logickým vyústením, že si Jake Paul radšej zaobstaral novú nehnuteľnosť. Ani zďaleka na nej nešetril, pretože z prenájmu smeruje rovno do vlastnej vily, za ktorú mal zaplatiť približne 6,9-milióna dolárov, pričom dostal ešte aj takmer polmiliónovú zľavu z originálnej ceny.

Nová miliónová nehnuteľnosť bola postavená len v roku 1990 a vyznačuje sa najmä svojím charakteristickým štýlom, pretože jej stropy sú mimoriadne vysoké a nešetrilo sa ani na veľkosti izieb. Napriek tomu, že nehnuteľnosť bola pôvodne zamýšľaná ako rodinné hniezdočko, Paul už stihol prezradiť, že si do nej nasťahuje svojich kamarátov a blízkych z Team 10, čo je jeho vlastná spoločnosť ponúkajúca tvorcom profesionálny manažment. Vo vile nebude mať problém bývať pokojne aj 10 ľudí, pretože len v kuchyni by si našiel až 4 rúry na pečenie a nechýbajú vychytávky ako sauny, domáce kino, aromatické kúry či obrovské šatníky. Novým susedom síce nezávidíme, ale príbytky by sme si s Jakeom pokojne vymenili.

Zobraziť galériu 13