Internet neveriacky reaguje na podvyživeného leva z Bangladéša, ktorý dodnes trpí v miestnej zoo. Už ho radšej odstránili aj z výbehu

Do zoologickej záhrady väčšinou ľudia chodia, aby mohli na vlastné oči sledovať vzácne zvieratá, ktoré by inak nemali šancu vidieť. Aj keď veľká časť zoologických záhrad dáva na svoje zvieratá dobrý pozor a starostlivosť o ich zdravie aj pohodlie je na vysokej úrovni, nedávne zábery zo zoologickej záhrady v ďalekom Bangladéši ľuďom prinášajú slzy na tvár. Zúbožený lev Juboraj nedávno oslávil svoje 18. narodeniny a aj keď sa tieto zvieratá zvyčajne dožívajú okolo 14 rokov, on sa ešte stále drží pri živote aj napriek tomu, že je vo veľmi zúfalom stave. Chorľavé zviera je vychudnuté na kosť a donedávna bolo ešte stále umiestnené vo verejne prístupnom výbehu, kde návštevníci neverili vlastným očiam, v akom stave sa Juboraj nachádza.

Miestna zoologická záhrada tvrdí, že levovi nevedia pomôcť, ale ľudia majú rozdielny názor a zorganizovali už aj petíciu za to, aby sa prezident krajiny pozrel na celý prípad sám, pretože aj Juboraj si zaslúži dožiť svoj život v dostatočne dobrých podmienkach. Opatrovatelia mu vraj lieky strieľajú do tela pomocou špeciálnych šípok, ale Juboraj odmieta konzumovať akékoľvek jedlo a nepomohli mu ani návštevy viacerých veterinárov. Jedna skupina ľudí preto navrhuje, aby bol lev utratený, pretože jeho kvalita života skutočne neodpovedá tomu, ako by mal majestátny lev vyzerať, zatiaľ čo druhá skupina obviňuje zoologickú záhradu z nedostatočnej starostlivosti.