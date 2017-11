Pilot zanechal na oblohe kondenzačnú stopu v tvare penisu. Americké námorníctvo sa už stihlo za jeho čin ospravedlniť

Veď každý to predsa poznáme. V škole či práci na nás dopadne nuda, a tak si musíme nájsť nejakú zábavku, aby sme sa jej zbavili. Člen amerického námorníctva však zabíjanie nudy posunul na úroveň vyššie a svojím vyčíňaním stihol pobaviť obyvateľov štátu Washington, no zároveň aj poriadne nahnevať svojich nadriadených.

Navy says air crew flew route to draw obscene air trail in Washington state. Navy "We have grounded the aircrew & are conducting a thorough investigation..we will hold those responsible accountable for their actions. The Navy apologizes for this irresponsible and immature act" — Chad Pergram (@ChadPergram) November 17, 2017

Keď sa totiž miestni obyvatelia pozreli vo štvrtok na modrú oblohu, uvideli na nej tvar penisu vytvorený z kondenzačných stôp. Niektorí sa na tom schuti zasmiali, iní však boli zhrození, keď museli vysvetlovať svojim malým deťom, čo to vlastne na tej oblohe videli. Fotografie z tejto udalosti sa okamžite začali šíriť sociálnymi sieťami, až sa napokon do celej situácie vložilo aj samotné americké námorníctvo, aby vyvodilo dôsledky. Podľa nich totiž ľudia očakávajú od členov amerického námorníctva vyspelé chovanie a nie takéto blbnutie na oblohe, ktoré u nich nemá žiadne miesto. Identita člena amerického námorníctva, ktorý s lietadlom Boeing EA-18G Growlers zanechal takéto stopy, zatiaľ nie je známa, no nechceli by sme byť momentálne v jeho koži.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj — Anahi Torres (@anahi_torres_) November 16, 2017

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. ‍♂https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY — Adam Gessaman (@adamrg) November 17, 2017