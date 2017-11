Máš nový iPhone X, no prekáža ti výrez vo vrchnej časti displeja? Touto aplikáciou ho šikovne skryješ

V App Store sa objavila celkom užitočná aplikácia, ktorá má jednu jedinú funkcionalitu - zakryť kontroverzný výrez v zobrazovacom panely najdrahšieho iPhonu. A to aj napriek tomu, že Apple vyzval softvérových vývojárov, aby niečomu takému nevenovali absolútne žiadnu pozornosť. Jabĺčko si zrejme uvedomilo, že nie každému fanúšikovi jeho spotrebnej elektroniky môže tento vizuálny výstrelok vyhovovať. Preto prešla prísnou kontrolou a teraz je k dispozícii na stiahnutie.

Za aplikáciu Notch Remover zaplatíte necelé jedno euro a ako informuje web The Verge, výrez vám, samozrejme, neodstráni, ale ho iba dočasne zamaskuje prostredníctvom čiernej farby. Dá sa teda povedať, že z toho vznikne poriadne hrubý vrchný rámik, no ak vás to originálne konštrukčné prevedenie irituje až príliš, iná možnosť asi nezostáva. Aplikácia navyše sama prispôsobí aj zobrazovanie súčasného wallpaperu, aby sa náhodou nestalo, že po inštalácii nastanú nejaké komplikácie.