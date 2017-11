Nikto jej nechcel pomôcť zakryť jazvy po sebapoškodzovaní, ale napokon ju zachránil citlivý tatér. Od Aoife nepýtal ani peniaze

Psychické zdravie človeka je jednou z najdôležitejších vecí v živote a ak sa dostaneš do mentálnej nepohody, len veľmi ťažko sa z nej vychádza von. Aj napriek mladému veku sa o tom presvedčila Aoife Lovett, ktorá má iba 19 rokov, ale v minulosti svoje psychické problémy riešila najmä sebapoškodzovaním, po čom jej na rukách zostali nepríjemné stopy v podobe jaziev. Dlho rozmýšľala, ako by si jazvy mohla nechať zakryť a napokon jej napadlo, že po správne umiestnenom tetovaní by mohli stopy po rezných ranách navždy zmiznúť, lenže odrazu sa objavil ďalší problém.

Vyskúšala sa dohodnúť s viacerými tatérmi, avšak žiadny z nich nebolo ochotný pracovať so zjazvenou pokožkou, čo ju dosť zaskočilo, ale našťastie nakoniec narazila na správneho človeka. Jej mama jedného dňa objavila Ryana Kellyho a jeho projekt Scars Behind Beauty, ktorý pomáha práve ľuďom zbaviť sa stôp po sebapoškodzovaní a keď sa s ním skontaktovala, okamžite si dohodli termín a onedlho jej ruky už zdobili tetovania, ktoré zakryli to, čo Aoife chcela zanechať v minulosti. Ryan tvrdí, že čiastočne chápe svojich kolegov, ktorí ju odmietli potetovať, pretože každý tatér chce, aby jeho dielo vyzeralo dokonalo, ale pri podobných životných situáciách je vždy ochotný pomôcť a to aj zadarmo.

