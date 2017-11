Taxikárovi dlží 18 000 €. Vydali sa spolu na cestu po Európe i do Mexika, no zákazník pred platbou záhadne zmizol

Nepríjemnú sumičku si pre teba vedia pripraviť i iní taxikári než len tí slovenskí. Viac než 18 000 € dlží 47-ročnému taxikárovi z Viedne neznámy zákazník, ktorý sa záhadne vyparil. Samozrejme, osemnásťtisíc eur je veľa aj na naše pomery a takú sumu si od teba nevypýtajú ani páni na hlavnej vlakovej stanici. Účet žiada taxikár za zaujímavú cestu okolo Európy, ktorú mu zákazník predostrel. Taxikár videl zaujímavú príležitosť zárobku, a tak vozil zákazníka po Európe, kam len chcel, pričom sa zastavili napríklad i v slovenskej Žiline.

Dvojdňovú zastávku si zasa urobili v nemeckom meste Euskirchen, odkiaľ sa vydali priamo do Londýna. Tam sa muž priznal, že obrovskú sumičku síce nemá v hotovosti, no zato leží na jeho účte v Mexiku, kam sa musia okamžite vydať. Zákazník i taxikár tak nastúpili do lietadla a leteli ponad Atlantický oceán až do letoviska Cancun. Tam sa však všetko pokazilo a zákazník taxikárovi záhadne zmizol. Uviaznutý taxikár sa späť do Viedne dostal len vďaka finančnej injekcii od manželky. Najväčší problém je, že zákazník takto pripravil taxikára o nepríjemných osemnásť tisíc eur. Jediná indícia vedie priamo k nemeckému mestečku Euskirchen, kde by mohol mať cestujúci príbuzných.