Na již 17. edici party We All si užijete trojici DJs, kteří budou hrát v rytmu rapu a funku

Druhá listopadová sobota bude patřit v pořadí již sedmnáctému vydání oblíbené party We All v režii rezidentních DJs Akvamena a Robota. Kromě nich se tentokrát můžete těšit také na live set legendárního pražského DJ Lil Rowa, který se objeví v roli hvězdného hosta. Tato kombinace DJs zaručuje, že se celou noc budete pohupovat výhradně v rytmu rapu a funku.

Neodmyslitelnou součástí budou samozřejmě i ledově namražené drinky Jägermeister za speciálně nastavené ceny. Prvních 150 příchozích se navíc může těšit i na Jägermeister welcome drink zdarma od krásných Jägerbeets. Kombinace skvělé hudby, parádní atmosféry a lahodných drinků slibuje, že se budete výborně bavit až do časných ranních hodin.

Zapomeňte na starosti všedních dní a přijďte si užít party We All v sobotu 11. listopadu do Klubovny 2. Patro. Start jako vždy ve 22:00.