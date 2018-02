Skoro ako z filmu 127 hodín: Horolezec uviazol v skalnej trhline, strávil tam 5 dní

Nemenovaný 45-ročný nemecký horolezec zažil poriadne dramatické chvíle. Pri svojom výstupe v rakúskych Alpách sa nešťastne pošmykol a uviazol v pukline. V beznádeji a zúfalstve strávil päť dní, nakoniec sa ho podarilo šťastne vyslobodiť.

Muž spadol do 30 metrov hlbokej skladnej trhliny ešte v sobotu 4. novembra. Po celý čas sa snažil privolať pomoc, no kvôli slabému signálu sa mu to nedarilo. V stredu 8. novembra konečne vyslal tiesňové volanie. Z pasce sa ho podarilo vyslobodiť o deň neskôr. Políciu medzitým zalarmoval aj horolezcov otec, keď sa jeho syn po niekoľkých dňoch stále nevracal.

Muža sa nakoniec podarilo nájsť, a to aj napriek vysokému lavínovému nebezpečenstvu. Podľa záchranárov mal poranené rameno a členok, no o nič vážne by ísť nemalo. „Vzhľadom na okolnosti sa zdá, že je v dobrom stave,“ uviedol miestny policajný hovorca Bernhard Magritzer.

Príbeh 45-ročného horolezca sa podobá na príbeh Američana Arona Ralstona, akurát že Nemec mal viac šťastia. Aronov príbeh sa stal dokonca predlohou pre film 127 hodín, kde ho stvárnil herec James Franco.

Američan sa vydal sám do divočiny v Utahu, no v kaňone ho zavalil balvan a nemohol si vyslobodiť ruku. V dôsledku toho si ju po dlhých dňoch zúfalstva odrezal vreckovým nožíkom. V pasci strávil podobne ako spomínaný 45-ročný horolezec päť dní.