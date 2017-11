Nedokážeš si vybrať z ponuky klasickej zimnej obuvi? Vyskúšaj ju prečkať v teniskách vhodných do drsných podmienok

Zima už neúprosne klope na dvere a ty si si ešte stále nezohnal novú zimnú obuv? Výklady obchodov na každom rohu ponúkajú masívne, neforemné topánky vhodné i do tých najdrsnejších podmienok, avšak množstvo mladých ľudí ich nemá práve v obľube. Preferujú pohodlné tenisky, športové značky a jednoduché siluety, s ktorými očaria i v zime. Predsa len nie sme u nás odkázaní na prezimovanie v neprístupnom teréne. Poďme sa pozrieť na päticu zaujímavých tenisiek pripravených na chladné mesiace.

Nike Lunar Force 1 Duckboot Low

Klasická silueta nízkej verzie modelu Air Force 1 obohatená rovno niekoľkými inováciami vo forme modernej funkcie Lunarlon Core a v prevedení Duckboot, vďaka ktorému sú tenisky pripravené čeliť akýmkoľvek výkyvom počasia, z nej robia ideálnu obuv do nevyspytateľnej zimy. Kožené tenisky nestrácajú absolútne nič zo svojho pouličného čara, ba dokonca, nový zimný šat im dodáva tie správne grády. Dostupné sú za 146 €.

adidas AF 1.4 Primeknit

O týchto teniskách sme už síce informovali ešte pred ich vydaním do predaja, avšak predstavujú jedny z tých najlepších, ktoré sú vybavené do nepriaznivého počasia. Ich vzhľad je inšpirovaný nemeckou protiteroristickou jednotkou a samotná teniska disponuje hneď niekoľkými inteligentnými technológiami, akými sú napríklad nepremokavý Primeknit materiál alebo podrážka odolná proti nárazom. Sú dostupné v dvoch farebných prevedeniach za cenu 188 € a pokiaľ preferuješ vyššiu obuv, je k dispozícii i vysoká verzia AF 1.3.

New Balance MRL247OB

Americká značka obuvi tradične zahŕňa do svojich koncoročných kolekcií zimné modely so siluetou obľúbených tenisiek a výnimkou nie je ani aktuálne obdobie. Udržuj balans medzi krutým počasím a pohodlím v teple vďaka týmto teniskám a ušetri i svoju peňaženku. Dostupné sú totiž za 115 €.

Nike SB Blazer Mid XT "Bota"

Striktná vintage silueta, ktorá sa teší nesmiernej obľube naprieč rôznymi subkultúrami, prichádza podobne ako tomu bolo pri Nike Lunar Force s jej zimnou verziou, aby vďaka kožušinovému vnútru udržala tvoje nohy v pohode i pri tých najväčších mrazoch. S "blazermi" skrátka nikdy neurobíš chybu. K dispozícií sú v celej čiernej podobe s cenovkou 115 €.





Vans Sk8-Hi MTE

Teniska MTE od Vans vychádza z klasickej nesmrteľnej siluety Sk8-Hi a rovnako ako pri ostatných topánkach je navrhnutá do nepriaznivého počasia. Prémiové vodeodolné materiály Scotchgard® tej najvyššej kvality z nej robia ideálneho spoločníka do zimy. Vykroč do nej s pohodlím a neboj sa skateboardových tenisiek ani v najextrémnejšom ročnom období. Dostupné sú hneď v niekoľkých farebných prevedeniach za 96 €.

Dizajnéri tenisiek v Nike, adidas, Vans alebo New Balance odviedli v jesenných mesiacoch kus naozaj poctivej práce a pripravili si pre naše nohy pohodlné a dostatočne teplé kúsky. Vďaka nim je tvoj výber o čosi jednoduchší a my sme ho ešte o čosi zúžili na tie najkrajšie modely týchto renomovaných mien.