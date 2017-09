BMW šokuje okázalou X7-čkou. Nová dimenzia luxusu príde v sériovej podobe už budúci rok

Už je tomu viac než rok, čo BMW avizuje príchod svojho najväčšieho SUV, ktoré má byť zároveň i tým vôbec najluxusnejším a najkomfortnejším vozidlom v portfóliu značky. Posledné mesiace paradoxne nastalo menšie ticho, krátko pred autosalónom vo Frankfurte sa však Mníchovčania hlásia o slovo, a projekt X7-čky nadobúda zrazu oveľa reálnejší rozmer. V uplynulých hodinách BMW totiž vydalo sadu oficiálnych fotografií a informácií o modeli pod označením Concept X7 iPerformance, no mi už teda vieme, čo bude jedným z najväčších highlightov bavorského stánku na veľkolepom výstavisku. Ako naznačuje názov, ide len o koncepčnú podobu, tá však naznačuje vo finále viac než dosť. Ak nič iné, tak minimálne základný tvar karosérie, ktorý je už určite viac-menej zhodný so sériovkou. A tá bude očividne naozaj majestátna až okázalá.

Nová X7-čka bude jedna zo základných stavebných pilierov najväčšej modelovej ofenzívy v histórii spoločnosti, nakoľko BMW sa snaží v nasledujúcich rokoch predstaviť hneď niekoľko luxusných počinov. Exteriér štúdie zaujme impozantnými rozmermi, skutočne obrovskými obličkami. Predná maska totiž neskutočne nabrala medzičasom na rozmeroch a spolu s priamo napojenými laserovými svetlami dominujú prednej časti karosérie. Zaujímavým detailom je napokon masívny nasávací otvor v nárazníku, ktorého vertikálny element napokon nájdeme i za predným párom kolies a nakoniec aj v zadnom nárazníku.

Svalnaté proporcie vynikajú aj vďaka výrazným 23-palcovým viac-lúčovým diskom kolies z ľahkých zliatin, spomenúť ale treba i olivovo-bronzový metalický lak Manhattan zvýrazňujúci plochy a tvary vozidla. Rozmerné panoramatické strešné okno rámuje chrómovaná lišta podobná tej okolo bočných okien. Vychádza od A-stĺpikov, pokračuje dozadu, na streche vytvára oblúk a následne sa vracia naspäť. Moderný vzhľad strechy dotvára aj priehľadná vzpera v tvare písmena Y.

Pohľad do interiéru prináša naozaj nevídaný zážitok. Výsledkom súhry medzi precíznymi jednoduchými formami a otvoreným pocitom z priestoru je fakt, že vodič a pasažieri sa nachádzajú vo veľmi moderne zariadenom interiéri, ktorý vyžaruje pocit exkluzivity. Naozaj čisté až minimalistické plochy vsádzajú na kvalitné materiály - nechýbajú ozdobné lišty z jaseňového dreva s otvorenými pórmi, tmavý a leštený hliník, zaujmú však i LED svetlá zabudované do strechy a dynamické náladové osvetlenie interiéru a jeho obrysov. Do interiéru vpúšťa množstvo svetla aj spomínaná presklená strecha, ktorá zasahuje výrazne aj do zadnej časti vnútrajška. Ten je mimochodom 6-miestny, nakoľko sedadlá sú zoradené do troch radov, pričom štyri z nich dostali exkluzívny individuálny dizajn. Tmavé olivovo-bronzové čalúnenie zadnej strany sedadiel s jemným zlatým pigmentom dodáva pocit exkluzivity aj v najmenších detailoch a vytvára kontrast k bielemu koženému čalúneniu Smoke White.

Uprostred mimoriadne moderného dizajnu sa nachádzajú ovládacie prvky zamerané na vodiča, ako to poznajú všetci majitelia automobilov značky BMW. Tvary a plochy palubnej dosky, stredová konzola a dvere vytvárajú pocit, akoby priam objímali vodiča. Vedľa seba sa nachádza 12,3" digitálna prístrojová doska a stredový dotykový informačný displej. Obrazovky sa pritom pýšia podstatne prepracovanejšou grafikou so značne futuristickým podtónom. Nový ovládací koncept umožňuje interaktívne využívanie oboch displejov, pričom svojím umiestneným už takmer na seba navzájom nadväzujú. Zabudnúť pritom nemožno na čiastočne podsvietené krištáľové sklo vo farbe Silver Night, ktoré dodáva ovládacím prvkom ako volič prevodovky, ovládač iDrive či multifunkčné tlačidlá na volante originálny nádych.

Označenie iPerformance naznačuje, že ide o plug-in hybridnú techniku, bližšie informácie však BMW neponúka. Dá sa ale predpokladať, že možno pôjde o obdobnú techniku, akú nájdeme v rade 7, kde sa nachádza preplňovaný dvojliter a elektromotor s výsledným výkonom 240 kW / 326 koní. Sériová verzia príde už budúci rok, je pritom viac než jasné, že aj v produkčnej podobe nájdeme minimálnej jeden hybrid. Okrem neho pôjde určite o dobre známe šesťvalcové a osemvalcové jednotky, čoraz viac sa pritom hovorí aj o 6-litrovom dvanásťvalci. Nechajme sa teda prekvapiť, aká bude realita, už teraz je však zrejme, že Mníchovčania chystajú niečo veľké, a to nielen samotnými rozmermi.

Zobraziť galériu 13