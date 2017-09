Aj Slováci robia niečo pre ekológiu. Vďaka týmto firmám sa nám v našej krajine žije lepšie

Je to bolestivé, no niet absolútne žiadnych pochýb, že čo sa týka ekológie, Slovensko nemôže konkurovať zvyšným krajinám Európskej únie. Stále sme na tom ďaleko lepšie ako napríklad niektoré regióny Indie či zaostalých krajín, no čo sa týka našej Európy, sme na chvoste. Mohli by sme hodiny diskutovať o tom, čo vlastne je za tým a nikam by sme sa nedostali, pretože aj napriek tomu, že sa na niektoré veci úplne kašle, na Slovensku existujú iniciativy, ktoré predsa neberú ekologickú otázku na ľahkú váhu.

Čo sa týka ekologických krokov na Slovensku, Tesco Stores v tejto sfére pravidelne útočí na nadpisy médií. Už v roku 2009 si uvedomili škodlivosť obyčajných igelitiek, kedy na trh vstúpili ekologické a rozložiteľné varianty tašiek. Aj keď mnoho reťazcov zvyklo ponúkať pevné a kvalitné tašky za niekoľko centov, Tesco vždy vyšlo v ústrety zákazníkom a ponúkalo igelitky zadarmo a po ruke. Tie sa však často váľali po okolí pred obchodmi, pretože slúžili len na to, aby v nich zákazník dostal nákup od pokladne do kufra auta. Len minimum ľudí ich použilo aj druhýkrát.

Súčasná cena 0,09 € má zákazníkov naučiť, aby si do obchodu nosili vlastné tašky. Od zavedenia poplatku v roku 2013 sa podľa Denníka N ušetrilo až 80 % igelitiek. Tesco nedávno prekvapilo aj iniciatívou nepredávať slepačie vajíčka z klietkových chovov, ešte roky však potrvá, kým sa obchodný reťazec vymaní zo všetkých kontraktov a zabezpečí náhradu.

Obyčajná neekologická igelitka sa môže pokojne rozkladať aj tisíc rokov. Často končia dokonca aj v mori, kde sa stávajú nestráviteľnou potravou pre vodných živočíchov, ktorí si za bielym telesom predstavujú fantastickú pochúťku. Priemerný Slovák spotrebuje za rok 466 igelitiek, Dán len 4. Európsky priemer je približne 200. Na Slovensku je však iniciatíva tento počet znížiť na 40 do roku 2025. Bez podpory samotných obchodných reťazcov to znie nemožne, no podporu už vyjadrili aj COOP Jednota i Kaufland, ktorý by sa najradšej neekologických tašiek zbavil úplne. Inak, novela zákona z posledného decembra zakazuje rozdávanie igelitiek zadarmo od roku 2019.

Ekologické posuny na Slovensku však nekončia zdražovaním či zakazovaním igelitiek. Pri projektoch nekonečného dokončovania diaľnice D1 sa napríklad začalo väčšmi uvažovať nad priechodmi cez diaľnicu pre zvieratá - či už ide o tunely pod mostami alebo nadchody. V roku 2013 na Slovensku len dva ekodukty. V roku 2016 pribudol ďalší, pri Moravskom Svätom Jáne na Záhorí. Navyše, slabý plot spôsoboval, že zvieratá občas skončili pod kolesami aj napriek celkovému oploteniu diaľnice, ktoré bolo následne na niektorých úsekoch spevnené.

V Košiciach i v Bratislave možno nájsť zatrávnené električkové trate. Do miest pribúdajú moderné trolejbusy a ekologické autobusy. Jedinou výnimkou je Bratislava, ktorá všeobecnú radosť z ekologických krokov na Slovensku umŕtvila nákupom 31 dieslových autobusov.

Vo Viedni to má každý druhý dom, na Slovensku len pár stavieb. Reč je o zelených strechách, teda fantastickom a nápaditom spôsobe, ako využiť fádny betónový zvršok budovy pre ľudí a prírodu. Jasné, niekam treba dať aj otvory do klimatizácie, no zvyšok okolia sa dá pokojne premeniť na parčík so stromami či športovým vyžitím. Zelenú strechu dnes ponúka napríklad bratislavské obchodné centrum Central a plánuje ho aj autobusová Stanica Nivy. Spomeňme aj ekologický dom Treenium v bratislavskom Ružinove, ktorý má vyzerať nejak takto:

Bikesharing je ďalším ekologickým prístupom. Nedávno ho sprevádzkovala Nitra, niečo podobné sa už vyskytuje aj v Prievidzi, Trnave či v Bratislave. Hlavným mestom tiež nedávno otriasol zaujímavý projekt prenájmu elektromobilov menom up! City. Za pár eur môže byť moderný Volkswagen tvoj na celý deň.

Ekologické posuny vpred sa teda na Slovensku dejú. Zdá sa však, že to nie je iniciatívou miest či štátu, no skôr súkromných developerov, startupov či investorov, a keď už aj mesto či štát niečo ekologické zvládnu pripraviť, pravdepodobne za tým stoja desiatky pripomienok od neúnavných občianskych aktvistov. O mestách sa skôr dozvieme, ako zbytočne vykachličkovali celé námestie s tromi miniatúrnymi kvetináčmi či ako po rekonštrukcii námestia s parkom ostal len jeden strom. Minimálne v hlavnom meste zeleň pravidelne prehráva boj s betónom a rozdrobenými mačacími hlavami.