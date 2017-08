V Bratislave si môžeš za pár drobných prenajať elektromobil. Vyrobené sú na Slovensku, ušetríš a ešte aj podporíš prírodu

Vždy máme radosť, keď Slovensko posunie dopredu nejaký inovatívny projekt, a to sa deje práve teraz v Bratislave. Vznikol totiž up! City, fantastický a ekologický nápad. Každý si totiž vďaka nemu môže prenajať elektromobil, a to ešte aj za lacný peniaz. Všetko sa to deje na Námestí SNP pred Starou tržnicou. Hneď vedľa električkovej zastávky smerom do Petržalky sú totiž vyhradené miesta práve pre sedem vozidiel typu Volkswagen e-up a požičať si ich môžeš aj ty.

Všetko sa rieši osobne. Vojdeš do neďalekej kancelárie a auto si požičiaš, všetko pritom netrvá ani desať minút. Ak potrebuješ auto len na krátku dobu, jedna hodina stojí 4 eurá. Polovica dňa prichádza so zlavou 25 eur a celý deň s cenou 35 eur. Štyri eurá sú pritom ďaleko menej, než si berú taxikári v Bratislave. Zriadencovi ukážeš vodičák, občiansky a na účte musíš mať aspoň 300 eur, ktoré použiješ ako zálohu a auto je tvoje. V prípade, že nie si domáci a máš záujem vidieť nádherné miesta nášho hlavného mesta, elektromobily ponúkajú 6 predprogramovaných trás. Jednoducho sadneš a šoféruješ tam, kam ťa auto vedie.



Ako už z názvu e-up! plynie, vozidlá sú elektromobily, teda propagujú ekologické riešenia. Pre každý prípad ku vozidlu dostaneš aj špeciálnu kartu pre dobíjanie v nabíjacích staniciach a personál ti rád požičia aj autosedačky. Všetko je pritom čisto slovenské riešenie. Autá sa vyrobili v bratislavskom závode v Devínskej Novej Vsi a aj inicatíva podporená hlavným mestom má slovenské korene. A ak ťa auto neláka, up! City už niekoľko týždňov ponúka na prenájom aj elektrokolobežky a elektrické bicykle. Facebookovú stránku projektu nájdeš na tomto odkaze.