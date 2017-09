Kultovní kniha Farma zvířat od George Orwella se stane videohrou. Pracují na ní lidé, kteří se podíleli na Zaklínači 3 nebo Fable

Světoznámý román Farma zvířat z pera britského spisovatele George Orwella je dílem, které zřejmě není třeba nikomu jakkoliv obšírně představovat. Kniha, kterou její autor napsal během druhé světové války, je alegorickou satirou na stalinismus a během let se stala naprostou klasikou. Ta se dočkala několika filmových adaptací a jak se zdá, k těm se zanedlouho připojí také adaptace herní.

Na titulu v současnosti pracuje menší nezávislý tým, jehož součástí jsou však také zkušení veteráni herní branže. Mezi tvůrci herní Farmy zvířat tak můžeme naleznout například autory, kteří se podíleli na hrách jako Fable, Everybody's Gone to the Rapture, I Am Bread, ale také vysokorozpočtový RPG hit Zaklínač 3: Divoký Hon. „Cenění tvůrci z nejrůznějších studií se sešli, aby tuto hru vytvořili společně jako jeden tým,“ řekl pro server Engadget Imre Jele, jeden z vývojářů.

Titul se zatím nachází v rané fázi vývoje, nicméně již nyní o něm víme několik důležitých informací. Má se jednat o jakýsi hybrid dvou žánrů, přičemž na jedné straně je hra prezentována jako adventura, ve které se hráč ujme role jednoho ze zvířat žijících na malé farmě pana Jonese, zatímco na straně druhé se budou hráči jako v tycoonu starat o management a chod celého statku. Velký důraz má být kladen taky na příběhovou linku, která hráči nabídne jistý prostor k volbám a rozhodování.

Nápad na herní adaptaci populárního románu vznikl už relativně dávno, ale až nyní došlo na zahájení vývoje. „Když jsme začali hru vytvářet, objevil jsem své staré poznámky ještě z 90. let,“ prozradil dále Jele, podle kterého můžeme i v případě dnešních světových velmocí vystopovat podobnou rétoriku, jakou v minulosti užívaly autoritářské režimy. Práce na hře je pro něj však něčím víc než jen běžným projektem. „Vytvořit herní adaptaci Zvířecí farmy považuji za svoji osobní výzvu, jelikož já sám jsem vyrůstal v komunistickém režimu,“ uzavírá.

Jak se tedy ukazuje, tvorba George Orwella je stále živá i po dlouhých desetiletích a své uplatnění nachází i v moderních médiích, což kromě nové adaptace Farmy zvířat dokazuje také nedávno vydaný titul Observer, v němž si zase polští vývojáři berou inspiraci z dystopického románu 1984. Jak se vám nápad na herní verzi Farmy zvířat líbí? Dejte nám vědět níže v komentářích.