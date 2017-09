Amatéri nafotili zatiaľ najdetailnejšie zábery tajomnej základne Area 51. Neváhali kvôli nim vyliezť na neďalekú horu

Notoricky známa americká základňa Area 51 už desiatky rokov láka milovníkov konšpiračných teórií aj obyčajných zvedavcov. Americká vláda nedovoľuje prístup ku základni žiadnemu civilistovi a ak by si sa o to aj pokúsil, už zopár kilometrov od samotného oplotenia by ťa prišli upozorniť ozbrojení muži, aby si sa otočil a už sa tam nikdy nevracal. Dvojica amatérskych vyšetrovateľov z kanálu UFO Seekers Tim a Tracey sa napriek tomu nedala zastrašiť a keď pochopili, že ku základni sa v žiadnom prípade nedostanú, napadla im lepšia verzia.

Približne 40 kilometrov východne od základne leží vrch Tikaboo Peak s nadmorskou výškou 2400 metrov a aj keď je od základne dosť ďaleko na to, aby mal človek šancu vidieť detaily voľným okom, Tim a Tracey mali vlastný plán. Vďaka špeciálnemu objektívu používanému na mimoriadne dlhé vzdialenosti dokázali zachytiť doteraz zrejme najdetailnejšie amatérske fotografie základne Area 51. Na mnohých z nich je vidieť aj pohybujúce sa vozidlá, takže život na základni neustal a neustále pokračuje, čo už analyzovali oni dvaja aj v zaujímavom videu.

