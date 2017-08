Poľský turista chcel oznámiť svoju pozíciu, namiesto toho podpálil celý les

Kúpanie sa vo vodách Jadranského mora je pre tisícky Slovákov priam každoročným letným rituálom. Typickú dovolenku v Chorvátsku, Čiernej hore či Grécku každý pozná. Ľudia si prídu oddýchnuť od bežných povinností práci alebo chcú jednoducho "vypnúť". Počas dní strávených na Jadrane sa dá robiť kadečo. Či už potápať, plávať, objavovať dno mora (aspoň niekoľko metrov od brehu), hľadať bársaké zabudnuté predmety, slniť sa od rána do večera a podobne. Menej početná skupina zasa obľubuje výlety aj mimo vody, či už do mestských centier alebo do hôr.

Na začiatku:

Čo je ešte veľmi typické je veľký počet špecifických návštevníkov. Väčšina dovolenkárov prichádza z Nemecka, Slovenska, Česka, Maďarska i Poľska. A práve príslušník posledného spomenutého národa má prsty vo veľmi bizarnej situácii, ku ktorej aktuálne došlo v štáte Čierna hora. Poliak sa rozhodol vydať do hory neďaleko prístavného mesta Bar. Na jeho smolu mu nevyšlo všetko podľa plánov a stratil sa. V hlave mu skrsol nápad, že sa pokúsi ľuďom "tam dole" oznámiť svoju pozíciu. Zapálil oheň. V dobe, kedy prevládajú suchá a lesné požiare sa preháňajú nielen Chorvátskom, jednoducho vytvoril pahrebu. Stačila chvíľa a plamene sa začali šíriť do okolia. Bezmocný turista katastrofe už nijako nemohol zabrániť.

Neskôr:

Šľahajúce plamene okamžite spozorovali hasiči a vydali sa urobiť potrebné ochranné opatrenia. V ohrození sa razom ocitli sídla ako Šušanj, Sutomore či Zubac.