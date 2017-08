YouTube má nové logo. Populárny video web ho zmenil po dvanástich rokoch 

Slovíčko Tube v červenej tube je po rokoch minulosťou. Google totiž prináša ako zmenu používateľských prostredí jednotlivých aplikácií, tak aj nové funkcie a trošku vynovené logo YouTube, kde sa po ľavej strane od textu objavilo ikonické tlačidlo play, ktoré vidíme pred spustením alebo po zastavení videa. Nejde teda o nejakú veľkú revolúciu, ale skôr bohatú evolúciu.

To najpodstatnejšie tu však je, že ide o prvú zmenu loga za uplynulých 12 rokov, čiže od samotného založenia, a preto z toho mnohé technologické weby doslova šalejú.

YouTube moved the red thing and life will never be the same https://t.co/R9Hx1JLdm5 pic.twitter.com/c7H6xLVlIC