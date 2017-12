Slováci sú milovníkmi domácich zvierat. Výber psíkov našich čitateľov ti zaručene zlepší deň

Už veľakrát sme vám ďakovali za podporu pri interaktívnych príspevkoch na našej oficiálnej facebookovej stránke, keďže sa vždy zapojíte v hojnom počte. Najčastejšie žiadame našich čitateľov, aby nám zaslali nejakú tú fotku, no zakaždým aj s konkrétnym tematickým zameraním. Tentokrát sme pri príležitosti Medzinárodného dňa psov, ktorý sa koná 26.08., všetkých požiadali, aby nám do komentárov zaslali snímky svojich štvornohých domácich miláčikov. Za pár dní sa pod statusom nazbieralo vyše 3000 fotiek psíkov, čo si vážime a sme radi, že máte chuť touto formou komunikovať. Zároveň sme sa rozhodli odvďačiť sa aspoň týmto krátkym výberom, ktorého primárnym cieľom nie je nič hodnotiť, jednoducho by sme vám radi chceli spríjemniť deň fotkami roztomilých zvierat. Psi často dokážu byť najlepším priateľom človeka, s čím bude asi súhlasiť každý majiteľ a ktovie, možno bude pre vás článok motiváciou zadovážiť si toho svojho.

