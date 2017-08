Päť policajných áut si prišlo po smrteľne nebezpečného psa. Keď zistili, že ide o yorkshirského teriéra, nechceli veriť vlastným očiam

Najmä na dedinách si ľudia kupujú psov, ktorí im nielenže robia každý deň krajším a chlpatejším, no často plnia i strážnu funkciu. Strážne, no zároveň verné psy sú populárne i u dôchodcov a niekedy to dospeje k prípadom, kedy pes začne zúrivo štekať aj na ľudí, ktorí žiadnu hrozbu nepredstavujú - napríklad na kuriérov či kolportérov. Daný človek sa môže zľaknúť, no pokiaľ mu pes nie je aspoň po kolená, zvyčajne sa nemá čoho obávať.

V Anglicku sa nedávno stal veľmi bizarný prípad s podobnou tematikou. Claudia Settimo-Bovio je na tomto svete už 73 rokov, žije sama, ak nerátame jej yorkshirského teriéra Alfie. Nepochybujeme o tom, že si podobné plemeno psa už niekedy videl a určite tušíš, že jediné nebezpečenstvo, ktoré tento pes predstavuje, je neznesiteľný hluk jeho vysokého štekotu. Ku Claudii prichádzal poštár, ktorý jej priniesol zásielku. Majiteľka psa zakričala, že hneď príde, no medzitým sa stalo niečo bizarné. Poštár začal desivo kričať a tvrdiť, že je v smrteľnom nebezpečenstve a pes ho ide zabiť. Vydesený dokonca spadol na zem a zrejme by bol aj skolaboval, ak by mu na pomoc neprišiel ústretový sused, ktorý miniatúrneho psa pokojne zdvihol na ruky.

Poštár si uvedomil, že síce neumiera, no prehlásil, že ho pes pohrýzol a ako dôkaz odhalil maličký škrabanček na bruchu, ktorý pravdepodobne utrpel pri páde. Sused s mužom odišli na pohotovosť, no pred dom prihrmelo policajné komando skladajúce sa z piatich áut. Muži zákona totiž vraj dostali hlásenie, že sa "v tomto dome nachádza smrteľne nebezpečný a nezvládnuteľný pes". Podľa opisu poštára malo ísť o niečo veľkosťou pripomínajúce borderskú kóliu. Keď vysvitlo, že ide o neškodnú desaťročnú kopu chlpov, rozosmiali sa. Alfie musela aj napriek tomu z vyšetrovacích dôvodov ostať v útulku, kde bola prehliadnutá. Teraz je už naspäť doma a vysvitlo, že poštárové zranenia sú staré niekoľko rokov.