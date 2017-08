Jediný exemplár vzácneho strateného Ferrari sa po 40 rokoch našiel v Japonsku. Na aukcii sa bude predávať za takmer 2 milióny

Automobilové zberateľské kúsky niekedy nevyspytateľne naberajú na cene, potom sa zase úplnou náhodou objavujú na farmách a v stajniach, alebo ich posledný majiteľ na 40 rokov zamkne do garáže a nechá ich tam len tak zhniť. Posledný prípad sa týka unikátneho talianskeho štvorkolesového tátoša Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti vyrobeného v roku 1969. Aj keď bolo medzi rokmi 1969 až 1973 vyrobených viac ako 1200 automobilov Ferrari 365 GTB/4 Daytona, nález z ďalekého Japonska je vďaka svojej charakteristike ďaleko pred nimi. Vo svojich 48 rokoch zostáva jediným Ferrari 365 GTB/4 Daytona s hliníkovou karosériou, a tak sa jeho cena odhaduje na viac ako 1,5-milióna eur.

Automobilka v skutočnosti vyrobila päť týchto modelov s hliníkovou karosériou, lenže štyri z nich boli určené výlučne na pretekársku trať, a preto je tento model zabudnutý v japonskej garáži jediným exemplárom svojho druhu. Stihol si ho prísť obzrieť už aj expert priamo z talianskej automobilky a potvrdil jeho originalitu, pričom práve vďaka tomu, že 40 rokov na ňom takmer nikto nejazdil hodnotu ešte navyšuje. Ferrari za svoj život najazdilo čosi viac ako 30-tisíc kilometrov a v Japonsku na ňom bolo urobených len zopár kozmetických úprav, takže je stále v parádnom stave a aj keď ho nijak nereštaurovali, začiatkom septembra sa očakáva tuhý boj zberateľov, ktorí by si chceli jedinečný exemplár pridať do svojho raja.

Now THIS is a barn find. 1 of a kind aluminum #Ferrari 365 GTB/4 Daytona road car to be auctioned @rmsothebys https://t.co/EOiPgwiVw9 pic.twitter.com/oLz7NWchvZ