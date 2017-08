Fotenie jedál na Instagram má svoj význam. Podľa vedcov obsahuje kontraproduktívny trend aj pozitívne účinky

Poznáte to. Pozeráte si príspevky na Instagrame (alebo na inej sociálnej sieti) a veľmi často badáte zábery najrôznejších druhov pokrmov od ovocia cez polievky až po lákavé dezerty. Aby ich náhodou nebolo málo, tak naši milovaní priatelia nás zásobujú ich aktuálnymi jedlami aj na stories. Dobre, keď niekto pridá kvalitnú fotografiu s dobrým osvetlením, kvalitou a na tanieri je niečo skutočne zaujímavé, dá sa to strpieť. Avšak, rozmazané zábery plné obyčajných a nudných zemiakov, jabĺk, koktejlov a kadečoho iného... Bohužiaľ, ak aj ty patríš do druhej kategórie, zamysli sa. Myslíš, že niekoho reálne zaujímajú podobné príspevky? Pre zaujímavosť, v marci roka 2013 použilo hashtag #food 800 000 príspevkov. V júni 2015 to bolo už 183 000 000.

Dobrú správu pre fotografov jedál majú však vedci z dvoch amerických univerzít. Saint Joseph's University a University of San Diego spojili sily dokopy, aby verejnosť informovali o ich nových zisteniach zo spomínanej oblasti. Podľa nich má vešanie záberov pokrmov na sociálne siete svoj význam. Človek fotením intenzívnejšie vníma estetiku samotného jedla a nezabúda ani na rôznorodé vône. Kombináciou lákavých faktorov sa vo výsledku podporuje chuť do jedla. Následne si ho konzument viacej vychutná. Akoby sme si to, čo máme na tanieri či v pohári, urobili fotkou priateľskejším a chutnejším. Samozrejme, zistenie nemusí sadnúť na každého.

Celkovo sa zhotovili 3 štúdie. Prvej z nich sa zúčastnilo 131 dobrovoľníkov, ktorí si so sebou museli doniesť smartfóny. Následne boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá z nich si jedlo zvečnila a následne musela čakať niekoľko sekúnd, kým sa doň mohli účastníci pustiť. Druhá jedla hneď. Ukázalo sa, že prvej skupine pokrm chutil viac a lepšie si ho vychutnali. V ďalšej štúdií porovnávali zdravé jedlo s nezdravým za účasti 136 dobrovoľníkov s rovnakým výsledkom. Tretí pokus dopadol úplne totožne so 101 ľuďmi. Aspoň teda viete, že fotenie jedla má svoj určitý význam.

Ak vás samotná štúdia zaujíma podrobnejšie, klikajte sem.