 Ben Cristovao: Keď už pre mňa nebudú existovať žiadne nové žánre, tak vymyslím vlastný

Pred ôsmimi rokmi účinkoval v talentovej speváckej show a dnes vypredáva koncerty. Okrem toho sa však venuje aj bojovým umeniam a navždy bude “první černoch, co vyhral Českej pohár”.

Ben Cristovao momentálne dokončil svoje EP Poslední, ktoré vychádza netradičným spôsobom a spoznáš ho podľa originálneho coveru. O tom, ako tvorí, čo ho motivuje, ale aj iné zaujímavosti sa dozvieš v rozhovore. Navyše ho môžeš vidieť na jeho prvom pražskom open-air vystúpení už 28. septembra a neskôr 25. novembra aj v Bratislave.

"Pokud jde o něco většího jako EP nebo CD, odletím do Toronta za mými producenty The Glowsticks a tvoříme tam. Je tam chillová atmosféra, vybavený studio, shisha (smích). Je to hodně domácký, pro mě příjemný. Chodí tam i hodně dalších umělců, se kterýma debatujeme, probíráme současný trendy v muzice a dění na scéně - vymýšlíme. Texty nechávám čistě na mně, ale mám celý tým lidí na melodii. Někdy jsou tam komplikovanější záležitosti a je potřeba víc hlav, aby melodie a harmonie byly přesně takový, jaký je chceme mít. Jsou songy, který jsem si napsal sám, ale pokud jde o reggae, dance hall a podobný žánry, s tím mi samozřejmě radí a pomáhá větší tým. Motivací pro tvorbu byla část odžitého života, moje prožitky, o kterých jsem chtěl napsat. Myslím, že jsem se posunul dál hudebně."

"I minulé album jsem taky maloval sám, chtěl jsem simulovat mýho malýho brášku, který mi namaloval na cover traktůrek, ale ten by samotnej na obal úplně nestačil (smích). Tak jsem zbytek domaloval sám. Baví mě umění, moje teta i mamka studovaly dějiny umění a jsou v oboru profesorkami, máme umění v rodině, proto mě baví se jím vyjadřovat. Fakt si nemyslím, že jsem nějakej super umělec, zároveň ale moje skills stačí na vyjádření určitého pocitu – o to mi šlo."

"Původně jsme pro song Poslední měli roztočený velký videoklip, celý se natáčel v poušti. Zrovna v době, kdy jsme s ním chtěli jít ven, vypustil Marpo svůj novej klip - taky z pouště. Tak jsme si říkali, nemá moc smysl, dávat ven něco podobného, proto jsem se rozhodl zveřejnit spontánní video. Nápad jsem měl v hlavě delší dobu, tak jsem to zkusil dát, dokud ten pocit v sobě mám. Nestydím se za svoje pocity, dát ze sebe ven emoce. Už jsem to udělal jednou ve skladbě Most."

"Pracuje se mi skvěle se všema. Obvykle je spíš problém se mnou (smích). Já jsem ten, kdo má kvůli sportu málo času, nestíhám deadliny."

"Chci růst žánrově. Nemám nějakou vytouženou spolupráci s konkrétním umělcem. Až pro mě nebudou další nové žánry, tak vymyslím vlastní."

"Základ jsou Reebok věci, jde o značku, se kterou spolupracuju čtyři roky, kecky mám všechny od nich. Značky moc neřeším, mám jen pár věcí od Versace, který mám rád, jsou hodně výstřední, takže je beru na sebe jednou za čas. Mám rád i Gucci věci, od nich mám doma kousky, ze kterých ta značka nekřičí. Baví mě i Hugo Boss."

"Motivace přišla z mého dlouhodobého závazku, kdy jsem si předsevzal, že budu gladiátorem. Zkoušel jsem to přes hmotu, nabíral svaly, pak jsem se začal věnovat MMA, grapplingu, až jsem se dostal k brazilskýmu jiu jitsu. Trénuju prakticky každý den, mimo ty dny, kdy mám koncerty."

"Sociální sítě? Právě i proto se snažím věnovat sportu, cestovat a komunikovat tyhle věci ven, snažím se být pozitivní člověk. Nechci nikoho poučovat, ale vím, že mám určitej vliv na lidi, sleduje mě jich dost a bylo by slepý říkat si, že to je jedno."



"Teď poslouchám třeba Majselfa, Kontrafakt a Paťa, Haha Crew, pár věcí od Ektora a featuringy s dalšíma lidma, kde spíš pátrám po svých chybách, jestli jsem tam něco nepokazil."

"Baví mě komiksy, filmy, zapnu si Netflix a relaxuju. Filmy jsou pro mě taky inspirace v kreativitě, ta možnost dostat se do jiných světů je prostě báječná."