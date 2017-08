Britská firma hľadá testera sexuálnych hračiek. Hlavnou náplňou tvojej práce bude masturbácia a zarobíš si pritom slušné peniaze

Práca snov môže mať mnoho podôb. Či už ako ochutnávanie vín, testovanie rôznych druhov drog alebo len nekonečné cestovanie. No do zástupu viac než zaujímavých zamestnaní sa pridáva aj tester sexuálnych hračiek. Full-time práca pre nemenovanú spoločnosť predávajúcu citlivý sortiment produktov spočíva v detailnom testovaní (inými slovami aplikuješ a masturbuješ) a následnej podrobnej analýze všetkých možných výrobkov, hier či oblečení, pričom niekedy môže dôjsť aj ku tvoreniu videozáznamu.

Práca vyžaduje týždenne tri dni v kancelárii, dva dni práce doma a ponúka ročný plat približne 30 660 €. Okrem iného získaš deň voľna počas narodenín, súkromnú zdravotnú starostlivosť, zľavu do fitness centier a mnoho ďalších benefitov. Podľa hovorcu spoločnosti sa ich produkty vyskytujú v škále od jednoduchých až po riskantné a zložité. Práve vďaka takémuto zamestnancovi budú môcť vyjsť v ústrety zákazníkom, pretože budú mať na produkt recenzie ešte pred jeho predávaním. Navyše môžu ponúkať spoľahlivé rady a odporúčania, aké by im bez tohto dôležitého člena tímu vôbec neboli napadli.

lol found a fidget spinner in my girl's underwear drawer. what a nerd pic.twitter.com/RBAyszxkro — poopooman 5000 (@Matt_Guajardo) 24. mája 2017

Mimochodom, pokiaľ sa bavíme o uspokojovaní sa na pracovisku, existujú dohady, že povoliť svojim pracovníkom nemiestne aktivity aspoň raz denne môže byť prospešné pre zamestnanca, no i zamestnávateľa. Pracovník si totiž uľaví od dennej rutiny a prípadnej frustrácie a nasledujúce hodiny bude menej agresívny, produktívnejší a veselší. Na druhú stranu tu je však až príliš veľa háčikov - zamestnanci by sa museli snažiť vykonávať podobnú činnosť diskrétne, potichu a ideálne by pritom tiež nemali myslieť na príťažlivú kolegyňu z vedľajšej kancelárie.