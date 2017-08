Vtipné a pálčivé letné problémy, ktoré nám pri vysokých teplotách nedajú pokoj

Ak je práve zima, všetci netrpezlivo čakajú na leto a ak je leto, všetci by už chceli mať na sebe viacero vrstiev a spokojne si regulovať svoju teplotu. Uplynulé letné mesiace priniesli aj Slovákom maximálne teploty atakujúce až 40 stupňov Celzia a veľká časť obyvateľstva sa takmer roztopila, ale našťastie sa počasie v posledných dňoch umúdrilo a teploty sa trošku umiernili. Do konca leta treba napriek tomu očakávať ešte množstvo teplotných extrémov, takže výlet k vode určite padne vhod, o čom nepochybujú ani tvorcovia ilustrácií, ktorí si na vlastnej koži zažívajú to isté, čo každý z nás. Na pláži, vo vlastnej izbe, alebo na rozpálených mestských uliciach na nás neustále číhajú letné nástrahy a dokým na dvere nezaklope jeseň, dovtedy im musíme čeliť.

