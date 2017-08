Najlepším učiteľom fyziky v Európe sa stal Slovák! Jozef Beňuška si píše vlastné učebnice a nebojí sa experimentov

Nočnou morou tisícok slovenských žiakov je fyzika. Možno by to tak nemuselo byť, keby si navštevoval Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde už zopár rokov úspešne pôsobí učiteľ Jozef Beňuška. Cieľavedomý učiteľ berie svoje zamestnanie doslova ako poslanie a fyzike odovzdáva aj obrovskú porciu svojho času, pretože si vytvára vlastné experimenty či dokonca učebnice, aby mohol svojich žiakov lepšie pripraviť a naučiť ich fyziku chápať v súvislostiach. Nezameriava sa na nekonečné memorovanie učiva a jeho hodiny často pozostávajú z praktických experimentov, ktorým šéfuje on sám, ale nezabúda do nich zapájať ani žiakov. Jeho úctyhodná aktivita v oblasti fyziky a jej výučby mu najnovšie priniesla aj prestížne ocenenie, keď ho Európska fyzikálna spoločnosť vybrala ako najlepšieho európskeho učiteľa fyziky za rok 2017.

Jozef Beňuška by mohol slúžiť ako príklad pre drvivú väčšinu učiteľov na Slovensku a samozrejme aj v celej Európe, veď množstvo z nich ho dokonca chodieva navštevovať do jeho Centra popularizácie fyziky, ale on zostáva aj napriek oceneniu skromný. Nemyslí si o sebe, že je najlepším fyzikárom v Európe, pretože by jeho miesto pokojne mohli zastúpiť ďalší obetaví učitelia, avšak ak by si sa na názor spýtal jeho študentov, odpoveď by bola jednoznačná.