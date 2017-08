Zlodeji sa ulakomili na 20-tisíc kilogramov Nutelly a Kinder vajíčok. Polícia netuší, či krádež plánovali, alebo bola spontánna

Nemecká polícia momentálne rieši jeden veľmi bizarný prípad. Krádeže návesov z kamiónov väčšinou vodiči nahlasujú kvôli tomu, že prevážali drahú elektroniku či zariadenia, ktoré by sa na čiernom trhu dali predať za stovky tisíc eur, lenže posledný incident pozostával výlučne z čokolády. Niekedy medzi sobotou a nedeľou sa zlodeji ulakomili na kamión, v ktorom sa nachádzalo 20-tisíc kilogramov čokolády vo forme Nutelly a Kinder vajíčok v celkovej hodnote približne 50-tisíc eur.

Veľké množstvo sladkostí vodič prevážal naprieč Nemeckom a policajtom zatiaľ nejde do hlavy, či mali zlodeji konkrétny kamión s nákladom vytipovaný dopredu, alebo išli len na náhodu a náklad v podobe čokolády ich prekvapil. Zatiaľ nevedno povedať ani dôvod, prečo by zlodejov lákalo 20 ton čokolády, keďže rozpredať ju by bolo oveľa zložitejšie ako zbaviť sa televízorov alebo počítačov.

