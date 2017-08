Justina Biebera po správach na Instagrame odmietla krásna recepčná. Sláva mu pri získavaní jej záujmu nepomohla

Spevák Justin Bieber si o sebe možno myslí, že je neodolateľný, ale ak narazí na šťastne zadanú ženu, potom mu nepomôžu ani milióny dolárov na účte. Do pozornosti médií sa v posledných dňoch dostal kvôli správam na Instagrame. Justin zrejme narazil na účet fitness centra Fitness on Broughton, ktoré na svoj Instagram zavesilo krátke video so svojou zamestnankyňou Jessicou Goberovou. Jessica tam pracuje ako recepčná a zároveň ako fitness trénerka, takže nemala problém zapózovať pre svojho zamestnávateľa aj na propagačných materiáloch a práve vďaka nim sa jej tvár dostala až do Justinovej pozornosti. Spevák sa na Instagrame spýtal, kto je to dievča z posledného príspevku a pridal aj jedno srdiečko, aby bolo jasné, že mu slečna padla do oka, lenže nenarazil na vrúcne prijatie a úsmevy.

Jessica si správu na Instagrame spoločnosti všimla a chvíľku neverila, že pochádza od skutočného Justina. Ukázalo sa, že otázka prišla z oficiálneho profilu, a tak urobila zopár screenshotov a všetko nahrala na svoj Twitter, kde sa o celý príbeh začali zaujímať desiatky tisíc užívateľov. Recepčná však všetkých schladila svojím ďalším príspevkom, kde pridala koláž fotiek s priateľom a dodala, že je s ním šťastná a nad stretnutím s Bieberom ani len nerozmýšľala. Justin sa preto bude musieť poobzerať po inej slečne, ale nemyslíme si, že by to bol preňho ťažký oriešok.

Did this actually just happen... lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP — Jessi (@jessicagober) 9. srpna 2017

I've got everything I need right here pic.twitter.com/mET9XXkM8d — Jessi (@jessicagober) 10. srpna 2017