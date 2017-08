Johnnybravo: V Refresheri končím a od písania článkov sa chcem na dlhú dobu dostať čo najďalej (Rozhovor)

Mnohí z vás si tento rozhovor otvorili pravdepodobne hlavne kvôli tomu, že články autora pôsobiaceho pod pseudonymom Johnnybravo sú vám veľmi dobre známe. Aj preto ho už nemusíme bližšie predstavovať a v konečnom dôsledku je aj tak len veľmi málo osobných informácií, ktoré sú k jeho osobe dohľadateľné. Pred pár mesiacmi prišiel Johnny za vedením s tým, že má v pláne svoje pôsobenie v Refresheri ukončiť kvôli iným vlastným záujmom a posunúť sa vo svojom živote ďalej. No a keďže bol tento už legendárny autor pre plynulý chod portálu dôležitým pilierom a často som mal z neho pocit, že pracuje aspoň 20 hodín denne, rozhodli sme sa vytvoriť pre čitateľov rozlúčkový rozhovor.

Vďaka nemu budete mať možnosť podstatne viac nahliadnúť do fungovania Refresheru a určite dostanete odpovede na množstvo otázok spojených s prácou redaktora pre najznámejší slovenský lifestyle portál. Dozviete sa tiež, ako vnímal diskusie, prečo sa venoval práve špecifickým krátkym článkom a čo považuje za najpríjemnejší zážitok. Pri tejto príležitosti by som sa chcel v mene celej redakcie Johnnymu poďakovať. Možno si to mnohí neuvedomujete, no práve on dokázal na Refresher prilákať státisíce nových čitateľov a mesačne zaznamenával milióny views výhradne na vlastných článkoch. Teraz sa už však pohodlne usaďte a vychutnajte si Johnnyho labutiu pieseň.





Čau, Johnny. Všetci čitatelia Refresheru ťa dodnes poznali len pod pseudonymom Johnnybravo, a to je vlastne všetko, čo o tebe vieme. Mohol by si nám prezradiť aj viac? Napríklad koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš a kto vlastne si?

Moje meno zostane zakryté rúškom tajomstva, ale môžem prezradiť, že som sa narodil v malebnom Plaveckom Mikuláši, kde som aj vyrastal a ako mladý junák pôsobil. O chvíľu budem mať 24 rokov a ukončujem štúdium na jednej z najlepších slovenských univerzít. Viac prezradiť nemôžem.

Na úvod asi klasická a očakávaná otázka. Ako si sa dostal k písaniu pre Refresher?

Refresher bol a stále je na slovenskom internete pojmom. Pred viac ako tromi rokmi síce jeho popularita nedosahovala dnešnú úroveň, ale mladí ľudia si Refresher rýchlo obľúbili, pretože prinášal články o tom, čo ich zaujímalo, ale v slovenčine sa k tomu často dostať nemohli. Ja som k nim patril tiež. Refresher sa neustále objavoval na mojom Facebooku a do redakcie som sa dostal úplnou náhodou, keď som narazil na článok o tom, že Refresher hľadá nových ľudí. Písanie článkov mi nebolo úplne cudzie a keď som ako ukážkový článok odoslal zopár riadkov o futbalistovi, ktorý hádzal po fanúšikoch kebab, bol môj osud spečatený.

Písal si skôr články virálnejšieho charakteru. Dokázal by si nám popísať svoj štýl práce, ako teda ako si zvykol vyhľadávať námety a podľa akého kľúča následne prebiehalo rozhodovanie, čo je na článok a čo naopak nie?

Veľmi rýchlo po príchode do redakcie som si všimol, že počet autorov je celkom vysoký, ale väčšina ľudí brala Refresher ako aktivitu po večeroch a poobediach, keď sa chceli kreatívne vyjadriť a napísať jeden či dva články. Ja som neustále sledoval zahraničné médiá, takže som vedel, koľko obsahu je dostupného aj pre Slovákov, a tak som sa pustil do písania veľkého počtu článkov za krátky čas. Premenil som kategóriu „Zaujímavosti“ na neustálu zásobáreň roztomilých zvieratiek, noviniek a krátkych článkov, ktoré síce človeka mentálne neobohatia, ale na pár minút ho dokáźu zabaviť a vyčariť mu úsmev na tvári.

Akým článkom (témam) si sa venoval najradšej?

Môj obsah si od svojho začiatku prešiel veľkými zmenami. Postupne som upúšťal od nekonečných článkov o zvieratkách a prechádzal som ku témam, o ktorých sa neustále diskutuje. Som veľmi rád, že Refresher ako portál predstavuje a prezentuje hodnoty modernej spoločnosti, ktoré sú založené na tolerancii, solidarite a akceptácii rôznorodosti, čo mnohým Slovákom chýba. Aj keď si mnohí myslia opak, za ani jeden článok o homosexuáloch som nedostal zaplatené a nikdy nešlo ani o žiadnu kampaň či propagandu. Homosexualita či transgender ľudia sú jednoducho témou, ktorú je potrebné rozoberať, pretože o nich ľudia často majú len minimálne vedomosti a svoje názory si vytvárajú na základe predsudkov a mýtov. Žiadny homosexuál nestojí za rohom tvojho domu a nechce ťa prinútiť, aby ťa priťahovali muži, zobuďte sa.

Koľko času denne si priemerne venoval Refresheru? Počítadlo tvojich článkov sa zastavilo na čísle 4500, čo asi muselo ovplyvniť tvoj život v posledných rokoch.

Číslo 4500 vyzerá skutočne hrozivo. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že práca pre Refresheri pre mnohých z redaktorov predstavuje plnohodnotné zamestnanie, ktoré síce nemusí byť až také náročné, ale vyžaduje si obrovskú porciu času. Nejde len o hodiny strávené písaním článkov. Na Refresheri musí byť človek dostupný prakticky každý deň v roku bez prestávky, takže či už je víkend alebo štátny sviatok, články na webe musia pribúdať aj tak. Človek si po pár mesiacoch zvykne na to, že sa ráno zobudí a hneď myslí na články, ktoré by potreboval napísať.

Čo najdrajšie si si kúpil za tučnú výplatu od maďarských majiteľov?

Od začiatku som bol podozrievavý, keď som sa dozvedel, kto v skutočnosti stojí za Refresherom. Navonok slovenský portál v sebe ukrýval silné maďarské jadro a po prvom mesiaci, keď som svoj očakávaný limit článkov niekoľkonásobne prekročil, mi bola ponúknutá platba vo forintoch. Nevidel som v tom rozdiel, a tak som až do roku 2016 zarábal desaťtisíce každý mesiac, čo na mňa výborne pôsobilo aj psychicky. Pravdou je, že som si žiadny hriešne drahý predmet nezadovážil, pretože práca na Refresheri so sebou prináša aj hromadu postranných výhod. Partnerstvá s hotelmi, reštauráciami či leteckými spoločnosťami spôsobili, že moje posledné štyri dovolenky boli takmer zadarmo a to radšej ani nespomínam stravné lístky nad rámec zákona alebo poukážky do supermarketov. V náborovom článku sa spomínajú iba výhody ako lístky na podujatia, ale ak sa v Refresheri zabývaš, tvoje životné možnosti sú nekonečné.

Vrhnime sa na chvíľku k téme diskusií na našej facebookovej stránke aj priamo na webe, kde sa často objavuje množstvo kritiky. Zvykol si si čítať komentáre pod tvojou tvorbou?

Ak mám byť úprimný, komentáre pod svojimi článkami som prestal čítať po zopár mesiacoch. Základným predpokladom dobrého komentáru by mala byť konštruktívna kritika, ale ak sa ľudia aj po rokoch dokážu pozastavovať nad tým, že množstvo článkov je krátkych a tvorených len pár riadkami textu a obrázkami či videom, potom nemá zmysel reagovať. Johnnybravo si práve podobnými článkami vytvoril reputáciu, ktorá sa s ním tiahla ďalej, a aj keď mi to niekedy prišlo ľúto, už dávno som to prestal vnímať. Pravdou je, že občas som si kontroverznejšie články otvoril a dobre sa pobavil na tom, aké vtipné urážky ľudia dokázali vymyslieť.

Ktoré komentáre v tebe dokázali a do dnes dokážu vyvolať emócie?

Komentáre, v ktorých prevláda ignorancia a hlúposť. Netvrdil by som ale, že vo mne vyvolávajú emócie, avšak dokážem sa pristaviť pri niektorých komentároch, ktoré by do dnešnej spoločnosti ani len nemali patriť. A samozrejme veľmi oceňujem aj komentáre, ktoré pozostávajú výlučne z nadávok a najlepšie smerujúcich na rodinných príslušníkov.

Asi už už pri výbere témy či písaní článku vieš predpokladať, kedy môžeš očakávať vlnu nenávistných komentarov a kedy zas nie. Dokázali ťa v poslednej dobe vôbec ešte čitatelia komentármi prekvapiť?

Nemyslím si, komentáre na Refresheri si už dlhú dobu udržiavajú rovnakú úroveň, ale zároveň som rád, že čoraz častejšie sa v nich v hojnom počte objavujú aj ľudia, ktorí sú schopní s obmedzenými jedincami komunikovať, argumentovať a najmä poukázať na to, aké obrovské nedostatky majú ich argumenty a názory.

V čom sa podľa teba odlišuje práca redaktora v Refresheri v podovnaní s bežným žurnalistom?

Nikdy som nepracoval ako žurnalista, takže nemám potuchy, ako to vyzerá v bežnej redakcii, ale trúfam si povedať, že práca redaktora v Refresheri je minimálne rovnako náročná ako práca redaktora v akomkoľvek inom médiu.

Dostával si počas práce u nás aj iné pracovné ponuky?

Nebudem klamať a priznám sa, že niekoľko pracovných ponúk sa skutočne objavilo. Každú som však kategoricky odmietol, pretože podmienky v Refresheri boli vždy suverénne najlepšie, a tak nemalo zmysel niekam odchádzať. Jedna z najlákavejších ponúk prišla zo šalianskeho Dusla, kde hľadali šéfa marketingu a obsahu, ale nechcelo sa mi tam sťahovať.

Prejdime teda k tomu, kvôli čomu sme sa tu dnes vlastne zišli. Rozhodol si sa totiž ukončiť svoje pôsobenie v Refresheri. Prečo?

V Refresheri som strávil tri roky a ani jeden deň som neľutoval, že som ponuku stať sa redaktorom prijal. V živote každého z nás však jedného dňa príde zlomový moment, kedy sa ocitneme na pomyselnej križovatke. Moju križovatku predstavovala možnosť odísť na 18 mesiacov mimo Slovenska na študijno-pracovný pobyt, kde sa budem môcť venovať tomu, čo som odmalička obľuboval. Refresher opúšťam preto, aby som uvoľnil miesto novým tváram a najmä kvôli tomu, že sa chcem naplno ponoriť do svojej novej výzvy a skrátka by mi na písanie článkov nezostával čas.

Budeš naďalej pôsobiť na podobnej pozícii alebo si sa rozhodol zmeniť odbor?

Od písania článkov sa chcem na dlhú dobu dostať čo najďalej, pretože človek sa po troch rokoch práce dostane do neuveriteľnej rutiny a permanentného stresu, od ktorého si po určitom bode treba oddýchnuť. V zahraničí budem pôsobiť na úplne rozdielnej pozícii, ktorá dokonca nemá s médiami nič spoločné, a tak sa veľmi teším.

Teraz, keď už je po všetkom, ako hodnotíš prácu pre najväčší slovenský lifestyle web? Je to tak jednoduché, ako by sa možno mnohým mohlo zdať?

V žiadnom prípade to nie je jednoduché. Čitatelia väčšinou vidia iba finálny produkt, ale nedokážu si predstaviť, koľko hodín hľadania, rozhodovania, debát a občasných hádok stojí za obsahom na Refresheri. Chcel by som niekomu z kritikov ponúknuť možnosť vymeniť si s Johnnym na pár týždňov miesto a potom by som rád videl, či by tých pár týždňov vôbec vydržal. Refresher nie je len zamestnanie, Refresher je portál, ktorému treba odovzdať dušu aj srdce, pretože ak to tak neurobíš, ďaleko sa nedostaneš.

Spomenieš si na najpozitívnejší a naopak najnegatívnejší zážitok z Refresheru?

Za najpozitívnejší zážitok z Refresheru, alebo jeden z tých najpozitívnejších, považujem minuloročný prvý apríl, pri príležitosti ktorého som získal exkluzívny rozhovor od Dana Bilzeriana. V prvých chvíľach po zverejnení zavládol taký ošiaľ, že mi písali vlastní kolegovia a pýtali sa ma, ako som dokázal Bilzeriana prehovoriť. A potom som bol veľmi rád, ak naše články poslúžili dobrej veci, spropagovali ju, alebo sa dostali ku správnym ľuďom. Na žiadne konkrétne negatíva si nespomínam, ale ak by si ich hromadu chcel vidieť, potom si preklikaj komentáre pod mojimi článkami.

Myslíš si, že o pseudonyme Johnnybravo budeme ešte v budúcnosti počuť?

Verím, že maximálne v obľúbenej rozprávke, odkiaľ môj neobľúbený pseudonym pochádza. Johnnybravo si slovenskú mediálnu scénu užil naplno a nastal čas, aby navždy odišiel na smetisko dejín. Už dnes je predsa zapísaný do historických análov. A nie, ani za toto mi nezaplatila homolobby.

Kto podľa teba zaujme po tvojom odchode pozíciu najviac nenávideneho redaktora? Predsa len si v tejto disciplíne roky suverénne viedol.

Myslím si, že najviac nenávideným redaktorom už nebude nikto. Som veľmi rád, že Refresher najnovšie prechádza na čiastočne mená autorov a čitatelia snáď jedného dňa pochopia, že obsah na Refresheri je veľmi rôznorodý a ak ich nezaujíma krátky článok s videom, potom ho stačí preskočiť a prečítať si jeden o hudbe, filmoch, móde či histórii. Pre každého sa niečo nájde.

Ďakujem ti za rozhovor. Držíme ti palce a na záver ešte priestor pre teba na pár slov čitateľom.

Život je príliš krátky na to, aby si strácal čas komentovaním hlúpostí na Refresheri.

Ak by si sa chcel kedykoľvek vrátiť, tak nezabudni, že u nás máš dvere kedykoľvek otvorené, Johnny.

Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a pevne veríme, že aj vám bude Johnny chýbať.

Pripomíname, že nie všetko spomenuté v rozhovore musí byť v súlade so skutočnosťou a niektoré odpovede mohli byť prikrášlené.