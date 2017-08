Volkswagen pripravuje dom na štyroch kolesách, ktorý dobrodruhom poskytne všetko pre cestu za zážitkami

Najmä cez leto sa obytným vanom či karavanom naozaj darí, čo je pochopiteľné, keďže práve počas horúcich letných dní sa dá využiť ich potenciál najviac. Dobre si to uvedomuje aj Volkswagen, ktorý má už tradične, ako jeden z mála, vo svojom portfóliu model California so zabudovanou kuchynkou či možnosťou vyklopenia strechy a poskytnutia nocľahu až pre štyri osoby. California, čiže obytný model odvodený od Transportera síce žne veľký úspech, pri príležitosti veľtrhu karavanov v Düsseldorfe, ktorý sa koná od 26. augusta, však Volkswagen pripravuje jeho vylepšené vyhotovenie s dodatkom XXL. To ale vychádza už z veľkého modelu Crafter, teda plnohodnotnej dodávky, je preto zrejmé, že bude vedieť poskytnúť podstatne viac. V tomto momente je samotná automobilka zatiaľ skúpa na podrobné parametre, vieme len pár informácií.

XXL-ko stojí na platforme s rázvorom až 3665 milimetrov, pričom pokiaľ ide o celkovú výšku, vďaka štandardnej nadstavbe to bude minimálne 2900 milimetrov. O pohon sa bude nepochybne starať rodina dvojlitrových štvorvalcov TDI, na výber budú však pravdepodobne len tie najsilnejšie vyhotovenia (vrátane 130 kW / 177 koní a 410 N.m) skombinované s pohonom všetkých kolies 4Motion a automatickou prevodovkou. Vylúčené však nie je, že sa v ponuke objaví aj manuál a pohon výhradne predných kolies. Pointou však je, že vo svojich útrobách bude California XXL schovávať kompletne zariadenú kuchynku (umývadlo, drez, chladnička, mraznička, plynové platničky a množstvo odkladacích plôch) a zároveň aj multifunkčný kútik s umývadlom, toaletou a sprchou. Samozrejme, nechýbajú dvojmetrové lôžka, ich počet však bude závisieť od jednotlivých variantov a interiérových špecifikácií. Bližšími informáciami a pohľadom do interiéru zatiaľ nedisponuje, je však len otázkou času, kedy sa tak stane. Cenové relácie spoznáme rovnako až pri predstavení, je ale zrejmé, že to zďaleka nebude lacný špás.

