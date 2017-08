Do Berlína či Barcelony už od 12 eur priamo z Bratislavy len do dnešnej polnoci! Využi špeciálnu akciu na výlet pred koncom roka

Bratislavské letisko síce nepatrí medzi tie najvyťaženejšie dopravné uzly v celej Európe, ale pre obyvateľov Slovenska aj priľahlých štátov je to výhodou. Z letiska v našom hlavnom meste si môžu dovoliť odlietať najmä nízkonákladové letecké spoločnosti, a tak sa vďaka Ryanairu či WizzAiru môžeme vybrať na výlet do každého kúta Európy. Ryanair si pre svojich zákazníkov pravidelne pripravuje aj zaujímavé akcie a ceny leteniek niekedy znižuje až na úplné minimum, čo sa momentálne deje aj pri letoch z Bratislavy.

Írska aerolinka do dnešnej polnoci z Bratislavy zlacnila lety do Berlína, Bruselu, Barcelony či Milána a mnohých ďalších destinácií, čo znamená, že do nemeckého hlavného mesta môžeš na konci tohto roka letieť za 11,99 jednosmerne a do Barcelony už od rovných 16 eur. Na výber sú pritom aj ďalšie destinácie, pri ktorých sa cena postupne šplhá vyššie a vyššie, ale do Paríža dokážeš jednosmernú letenku kúpiť za 23,99 a do izraelského Eilatu len za 20 eur. Zimná dovolenka dnes už nie je vymoženosťou len tých najmajetnejších, a tak sa v prípade záujmu o výlet poponáhľaj, pretože akcia končí už dnes (2.8.) o polnoci.