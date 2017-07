Refresher Leto #3: Na toto miesto by mal raz prísť každý Slovák

Od posledného článku, v ktorom som sa vám v rámci projektu #RefresherLeto prihováral, ubehol už určitý čas.

Áno, počas trojtýždňovej cesty okolo Slovenska som prišiel na dve veci. Slovensko sa nedá precestovať za tri týždne a keď chce človek zbierať veľa zážitkov, je veľmi ťažké popri tom všetkom ešte aj písať články.

Nevadí, dobehneme to teraz.

Naposledy sme si ukázali, čo sa dá robiť v Košiciach a ako mladí východniari vítajú leto na Zemplínskej Šírave. Kam sme zamierili potom? Rozhodli sme sa preskúmať azda našu najväčšiu pýchu.

Ako to dopadlo? Takto.

Vysoké Tatry

Tou pýchou som samozrejme myslel naše najväčšie pohorie, ktorým sú Vysoké Tatry. Vrcholy prevyšujúce výšku 2 000 metrov, nádherné plesá s krištáľovo čistou vodou a jedinečná flóra spolu vytvárajú dokonalé prírodné divadlo.

Keď sa to všetko ešte spojí s dokonalým ubytovaním, o perfektný zážitok je postarané.

Touto cestou preto chceme poďakovať hotelu Grand Hotel Kempinski High Tatras, v ktorom sme mohli stráviť dve noci. Hotel v najvyššie položenej tatranskej osade, známej ako Štrbské Pleso, ponúka jedinečný zážitok aj pre tých najnáročnejších.

Za nás osobne dávame do pozornosti najmä wellness s výhľadom na tatranské štíty, v ktorom slovo oddych nadobúda úplne nový význam a bohaté raňajky, na ktorých sme mali chuť presedieť celý deň.

Pekná predstava, to by sme avšak nestihli navštíviť ďalšie lákavé destinácie a atrakcie, ktoré Vysoké Tatry turistom ponúkajú.

Jednou z nich bolo člnkovanie na Štrbskom plese v blízkosti hotela. Turisti si túto možnosť veľmi obľúbili a objektívy fotoaparátov tu praskajú od toľkej romantiky. Veď posúďte sami.

Najvyššie obývané miesto na Slovensku

Ako hlavný cieľ sme si vo Vysokých Tatrách zvolili Lomnický štít. Ide o najvyššie obývané miesto na Slovensku a to konkrétne vo výške 2634 metrov nad morom.

Čo je najlepšie, ide sem lanovka! Z Tatranskej Lomnice je potrebné sa vyviezť na Skalnaté Pleso a odkiaľ ťa už na Lomničák vyvezie unikátna visutá červená lanovka, ktorá prekonáva 855 metrové prevýšenie a jazda trvá 8,5 minúty. Je dôležité si jazdu naplánovať a zarezervovať vopred, kapacita je obmedzená.

Zážitkom je už samotná cesta a ak sa ti pošťastí ako nám, z lanovky je možné vidieť kamzíky pohybujúce sa vo voľnej prírode.

To najlepšie avšak príde až na samotnom vrchole, kde môže návštevník stráviť 50 minút. Hoci nám počasie veľmi neprialo, sem-tam sa medzi oblakmi ukázal kus našej malebnej krajiny, ktorú sme z tohto miesta mali doslova ako na dlani.

Práve Lomnický štít je tým miestom, ktoré spomínam v nadpise tohto článku. A verte mi, že dať si dobrú kávu vo výške 2634 m.n.m. s takýmto výhľadom má svoje čaro.

Aktivity v Tatrách sme zavŕšili jazdou na štvorkolkách a opekačkou. Potom už šup do postele, pretože to, čo nás čakalo na ďalší deň v regióne pod Tatrami, nám dalo poriadne zabrať.

Bláznivý Liptov

Dovolím si tvrdiť, že práve Liptov má zo všetkých slovenských regiónov najväčší potenciál prilákať zahraničných turistov.

Vysoké aj Nízke Tatry sú odtiaľto na dosah a možností, ako stráviť deň, je tu naozaj veľa počas letných i zimných dní.

My sme ten náš začali v Hurricane Factory. Lietanie v aerodynamickom tuneli je určené všetkým, ktorí chcú zažiť pocit letu a voľného pádu bez toho, aby s tým už mali skúsenosti.

A hoci to nie je najlacnejšia zábava, určite stojí za vyskúšanie. Existuje totiž niekto, kto si niekedy v živote nepredstavoval, aké by to bolo, keby mohol lietať? Po mojej prvej skúsenosti v Hurricane Factory odkazujem, že úžasné.

Neprešla ani hodina a my sme sa už cítili ako na pobreží Kalifornie. Pod nohami surf a pod ním veľká vlna. Síce umelá ale pre nováčikov ako my aj takáto vzbudzovala rešpekt. Áno, aj tieto možnosti ponúka Tatralandia, ktorá sa neustále rozrastá.

Ak si už z toboganov vyrástol, Surf Waves ti ponúkne ten pravý adrenalínový zážitok a to ani nemusíš cestovať k oceánu.

Zhodujeme sa, že Liptov je super. A čo je rovnako super je fakt, že sme dostali možnosť vychutnať si ho z vtáčej perspektívy. Stretávame sa s vášnivým podnikateľom Cyrilom Fogašom, ktorý na Liptove prevádzkuje Heliport Liptov.

Okrem domu postaveného hore nohami je tu najväčším lákadlom samozrejme okružný let vrtuľníkom. Po krátkej inštruktáži nasadáme do mašiny a po malej chvíli si už z výšky vychutnávame pohľad na Liptovskú Maru, okolité dedinky a vystupujúce tatranské vrcholy.

Deň plný adrenalínu je za nami a to sme ešte stále nevedeli, čo na ceste okolo Slovenska ešte zažijeme. O tom zas ale niekedy nabudúce.

Ďakujeme partnerovi projektu Telekom, ktorý nám poskytol pripojenie na 4G internet počas celej našej cesty. V hoteli Kempinski síce mali rýchlu wifi, no ihneď po nástupe do auta sme štartovali prenosný router od magentového operátora.

V Tatrách a na Liptove sme natáčali aj vlog, pozri si ho tu: