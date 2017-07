Na svojom tele chcela do Číny prepašovať 102 iPhonov. Ženu colníci zastavili, lebo sa im v slnečnom počasí zdala príliš naobliekaná

Čínski colníci si už za posledné roky zvykli na kreatívnych pašerákov, ale vždy ich dokáže niekto prekvapiť. Najnovšie sa to podarilo nemenovanej žene, ktorú miestna tlač hneď začala prezývať „Iron Man“, pretože na svojom tela chcela do krajiny prepašovať až 102 iPhonov a ďalších niekoľko luxusných hodiniek. Colníci si ju všimli hneď po príchode do haly, pretože to vyzeralo tak, že má na sebe o čosi viac vrstiev oblečenia, ako by sa na slnečné počasie patrilo, a jej trup vyzeral pri pohľade na horné a dolné končatiny veľmi zvláštne a mohutne. Podozrenie sa potvrdilo, keď ženu odviedli do miestnosti, aby ju prehľadali a objavili na jej hrudi prilepené smartfóny s celkovou hmotnosťou takmer 20 kilogramov a hneď v štyroch vrstvách. Každý iPhone bol osobitne zabalený v plastovom vrecku a pašeráčka zrejme nepracovala sama, takže po prípadnom úspešnom vstupe mohla aj s pomocou svojich kumpánov predať mobilné telefóny za cenu vyššiu približne o 30 percent kvôli miestnym poplatkom a daniam.

the girl-attempted to smuggle 102 iPhone smartphones and 15 luxury Tissot watches from Hong Kong to China ended in failure pic.twitter.com/FKrWkVLkNb — rajiv (@rajbindas86) 15. července 2017