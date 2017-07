Kúpil za 2 milióny, predal za 4 miliardy. Ako sa Dana White dostal ku značke UFC a vybudoval z nej bojového giganta?

Organizácia Ultimate Fighting Championship za necelých 20 rokov vyrástla z regionálnej súťaže na celosvetového giganta. Zmiešané bojové umenia si v tvrdých zápasoch vychutnávajú ľudia po celom svete a stovky miliónov fanúšikov sledujú každý rok zápasy o tituly vo viacerých váhových kategóriách. Z každej strany sa na majiteľov, promotérov, manažérov aj zápasníkov sypú tisíce dolárov, ale vždy tomu tak nebolo. V minulosti sme ťa zasvätili do vývoja samotnej organizácie UFC a v článku o jej vzostupe mal neodškriepiteľné miesto aj Dana White. Väčšina ľudí vníma Danu len ako prezidenta UFC, ktorý vie na počkanie vyrobiť škandál a nebojí sa vzájomnej konfrontácie so svojimi bojovníkmi, ale len málo fanúšikov pozná príbeh o tom, ako Dana White spravil z UFC organizáciu vládnucu vo svete zmiešaných bojových umení.

Dana bol odjakživa obrovským fanúšikom bojových umení a boja vo všeobecnosti. V mladosti nepohrdol ani možnosťou pobiť sa v ringu, pretože sa najskôr zamiloval do boxu. Ak by si sa pozrel na všetky možné pozície, ktoré môže človek zastávať v profesionálnom boxe, pri Danovi by si zrejme mohol zaškrtnúť každé políčko, pretože on vo svojej kariére pred UFC doslova žil boxom. Ku profesionálnemu boju sa pritom dostal vďaka frustrácii zo svojho zamestnania na pozícii poslíčka v hoteli. Bol spokojný s výplatou, ale práca ho nenapĺňala, a preto jedného dňa odišiel a už sa späť nikdy nevrátil. Pred boxovaním dokonca nastúpil aj na univerzitu, avšak štúdium nebolo to, čomu sa chcel venovať a v nasledujúcich rokoch pracoval nielen v oblasti boxu, ale aj v oblasti zdravého životného štýlu. V Bostone prevádzkoval vlastnú posilňovňu, lenže situácia v 90. rokoch nebola divoká len na Slovensku. Onedlho si jeho úspechy všimla tamojšia írska mafia a Dana dostal príkaz zaplatiť 2500 dolárov, alebo mohol o svoj biznis násilne prísť. Množstvo podnikateľov by zaplatilo, len aby mali od mafiánov pokoj, no Dana sa o pár dní z mesta vyparil a odišiel hľadať úspech do Las Vegas.

V Las Vegas sa začala nová etapa jeho života a nemohol sa odpútať od bojových umení. V tej dobe mal za sebou viacero organizačných a manažérskych skúseností nielen zo svojej posilňovne a priamo do sveta zmiešaných bojových umení sa dostal už ako manažér bojovníkov Tita Ortiza a Chucka Liddella. Stali sa z nich obrovskí konkurenti a nepriatelia, aj keď mali rovnakého manažéra, a Dana White neskôr svoju pozíciu využil vo vlastný prospech. Pravidelne sa stretával s najvyššími zástupcami spoločnosti Semaphore Entertainment Group, ktorá v tom čase značku UFC vlastnila, a pri vyjednávaniach si postupne všimol, že zmiešané bojové umenia zrejme ich vtedajší majitelia nedokážu spropagovať a urobiť atraktívnymi aj pre širokú verejnosť. Na jednom zo zápasov svojich zverencov sa preto rozhliadal po hale a uvažoval nad tým, čo všetko by sa dalo zlepšiť. Už vtedy si uvedomoval, že keby prišiel s dostatočne rozumnou ponukou, vlastníci by mu celú UFC s radosťou predali, pretože sa dostávali do čoraz hlbších finančných ťažkostí a nemohli si dovoliť strácať peniaze.

Dana po dlhšom uvažovaní vymyslel dokonalý plán, ako získať UFC a potreboval na to pomoc od svojho starého kamaráta zo školských čias Lorenza Fertittu. Jednoducho mu zavolal a do telefónu povedal, že UFC má problémy a oni by celú organizáciu mohli odkúpiť. Lorenzovi vysvetlil, že by to mohla byť skvelá investícia a on sa nenechal dlho presviedčať, pretože o peniaze nemal núdzu. Lorenzo Fertitta spoločne so svojím bratom Frankom prevádzkovali niekoľko kasín v Las Vegas prostredníctvom svojej spoločnosti Station Casinos a aby toho nebolo málo, Lorenzo v minulosti pôsobil aj v atletickej komisii štátu Nevada, takže k športu mal vždy blízko. Organizáciu sa im vtedy podarilo odkúpiť za 2 milióny dolárov, čo bola na rok 2001 výborná cena, a pustili sa do jej rekonštrukcie. UFC oficiálne vlastnila spoločnosť Zuffa a bratia nechali jej spravovanie v rukách Danu, takže sa dostal do pozície prezidenta a vlastnil aj 10 percent samotnej spoločnosti, ale pred niekoľkými rokmi jedno percento predal investorom zo Spojených arabských emirátov. Postupne sa začali plánovať nové a nové zápasy, avšak problémy vznikali najmä s priestormi.

Organizácia UFC dovtedy nemala v podnikateľských sférach veľmi dobrú povesť a majitelia hál odmietali Danu aj s jeho bojovníkmi, pretože s nimi nechceli mať nič spoločné. Zaujímavosťou je, že v ťažkých časoch odmietania, keď sa UFC potrebovala rozširovať z Las Vegas do ďalších kútov Spojených štátov amerických, podal Danovi pomocnú ruku terajší prezident Donald Trump. Trump mu zavolal a ponúkol miesto v Atlantic City, kde mohol zorganizovať celý súboj a práve jeho ponuka bola momentom, ktorý obrátil celú MMA scénu naruby. Dana White v rozhovore u moderátora Jimmyho Kimmela priznal, že Donald Trump sa rýchlo stal jeho dobrým kamarátom a vždy, keď na svoje konto získal ďalší úspech, sa mu práve Trump ozval medzi prvými a srdečne mu zagratuloval. Aj to bolo dôvodom prítomnosti Danu na sneme Republikánskej strany ešte pred americkými voľbami, kde rečnil na pozvanie Donalda Trumpa. Po rozšírení do Atlantic City už rozvoj a popularita UFC závratne stúpali a ak by si sa chcel priamo o organizácii dočítať čosi viac, potom ťa ešte raz odkazujeme na náš predchádzajúci článok.

Všetci si zrejme pamätajú na minuloročné správy o tom, že organizácia UFC zmenila majiteľa. Práve v júli minulého roku sa vlastníkom celého Ultimate Fighting Championship stalo konzorcium William Morris Endeavor (WME) a aj keď suma, za ktorú sa organizácia predala, nebola oficiálne zverejnená, je verejným tajomstvom, že Dana White svojho miláčika predal za závratné 4 miliardy dolárov. V priebehu necelých 20 rokov pretransformoval UFC na svetového giganta a potom ešte dokázal premeniť aj počiatočnú investíciu vo výške 2 miliónov dolárov na viac ako 4 miliardy, za čo mu Lorenzo zrejme dodnes ďakuje. Dana vďaka svojmu 9-percentnému podielu zarobil okolo 360 miliónov dolárov, čo je krásna odmena za to, že veľkú časť života zasvätil tomu, čo miluje. A v rozhovore u Jimmyho Kimmela pripojil aj vtipnú príhodu o tom, že pôvodného majiteľa UFC plánovali uviesť do siene slávy celej organizácie, ale krátko po tom, čo sa na verejnosť dostali správy o 4-miliardovom obchode, svoju účasť aj uvedenie do siene slávy jednoducho zrušil.