TKX zverejňuje kritickú skladbu venovanú Slovensku. Problémom je politický systém aj samotní obyvatelia, ktorí ho tolerujú

Dlho očakávaný projekt z dielne žilinskej formácie Tragikomix je konečne vonku a my sme veľmi radi, že po ôsmich rokoch sme sa dočkali toho nenapodobiteľného Teslovho hlasu a textov, z ktorých je cítiť človečinu. Album dostal názov Z východnej Európy na strechu sveta, čo by malo aspoň približne odrážať autorov život a to, o čom celý album vlastne je. Očakávania skalných fanúšikov boli veľké, no TKX ich bez problémov naplnilo a snáď nie som jediný, kto mal po prvom kompletnom vypočutí ten nepríjemný pocit, ako keď dopozeráš poslednú sériu obľúbeného seriálu a vieš, že ďalšia podobná už nikdy nevznikne.

dostal aj na obľúbené streamovacie služby iTunes a Spotify, takže ho môžeš podporiť aj digitálne. No a pri tejto príležitosti sme sa dočkali aj ďalšej zverejnenej novinky na youtube aj s lyrics vizuálom. Ide o skladbu Slovensko, v ktorej Tesla kritizuje našu krajinu. Podľa jeho vlastných slov to však neznamená, že ju nemá rád - práve naopak. Záleží mu na nej pravdepodobne viac, ako by sme si mohli myslieť: "Bol by som oveľa radšej, keby sa u nás dalo slušne žit a do Španielska by som chodil len na dovolenky. A nie naopak." Zároveň vám odporúčame pustiť si skladbu odzadu a počkať si na skrytý odkaz pre jednu konkrétnu osobu, ktorý hovorí snáď za všetko a pochopiteľne sa s ním všetci stotožňujeme. No a ak náhodou ešte stále nemáš svoj originál, chalani sa rozhodli po prvom vypredanom náklade vylisovať aj ďalší, takže nabiehaj na rukahore.sk