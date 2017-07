V slnečnej sústave sa zrejme nachádza ešte jedna neznáma planéta. Odvážne tvrdenia astronómov hovoria o zatiaľ neobjavenom telese

Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a kedysi aj deviate Pluto tvoria dnes magickú osmičku planét slnečnej sústavy. Podľa analýzy sa však niekde nachádza aj deviata planéta. S touto myšlienkou ako prví prišli vedci z Caltechu v roku 2016, nakoniec však vysvitlo, že ich výpočty boli chybné. Teraz sa však k teórii s odlišnými dôkazmi pridávajú aj vedci z Compultense Univerisity v Madride. Tá využila najnovšiu techniku na simulovanie obehu ôsmich planét a síl, ktorými na seba navzájom pôsobia a ich výsledok je jednodznačný. Ak by bolo len osem planét, nič by nebolo tak, ako je tomu dnes.

Niekde vraj musí byť ešte nejaký zdroj sily, čo sa vysvetľuje dvomi spôsobmi. Prvým vysvetlením môže byť takzvaná Planéta 9. Jej vplyv však vôbec nie je veľký (no stále značný), preto je buď veľmi malá a za Plutom, alebo väčšia a veľmi ďaleko za Plutom. Nikto ju zatiaľ nevidel pomocou teleskopov a môže byť vzdialená aj miliardy kilometrov. Nenechaj sa však zmiasť, stále sa bavíme o planétach, nie o planétkach či vesmírnych telesách. Tých je za Plutom objavených už kopa.

Potom je tu však ešte jedna teória o úplne inej planéte. Miesto Planéty 9 sa totiž diskutuje aj o Planéte 10, ktorá sa nachádza v podobnej vzdialenosti od Slnka ako Pluto, no úplne iným smerom. Podľa niektorých vyjadrení ani nemusí byť súčasťou našej slnečnej sústavy a veľká je asi ako Mars. Všetky výskumy sú ešte len na začiatku, no vyzerá to tak, že súčasnému učebnicovému stavu slnečnej sústavy tu niečo nehrá.