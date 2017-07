Poslednou formou života na Zemi po apokalypse budú vodné medvede. Prežijú ešte dlho po tom, čo z našej planéty zmizne posledný človek

Už množstvo katastrofických filmov aj dokumentárnych sérií sa pokúšalo prísť na to, čo na našej planéte zostane ešte dlho po smrti posledného človeka. Skupina vedcov z Oxfordskej univerzity sa preto už dávnejšie pustila do skúmania života na Zemi a jeho odolnosti voči astrofyzikálnym javom, ktoré by mohli znamenať koniec ľudskej rasy. Do úvahy zobrali tri rôzne scenáre. Prvým z nich bol náraz veľkého asteroidu do našej planéty, druhým výbuch supernovy v našej blízkosti a tretím zase silný záblesk gamma žiarenia v príliš malej vzdialenosti od Zeme na to, aby nás ochránila naša atmosféra.

Aj keď vedci vo svojej štúdii zistili, že všetky tri astrofyzikálne javy by s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobili vyhynutie človeka na Zemi, život ako taký by neskončil. Na našej planéte by ho zachránili pomalky, alebo inak tardigrady či ľudovo „vodné medvede“, čo sú vlastne špirálovce prežívajúce najmä vo vode. Obľubujú prostredie ako mach či vlhké rastlinstvo pri brehoch riek, ale ich prednosťou je najmä obrovská odolnosť. V minulosti sa vedci pokúšali zistiť, čo všetko dokážu pomalky prežiť, a tak ich umiestnili do teplotných extrémov či priamo do otvoreného vesmíru, odkiaľ sa až 68 percent z nich vrátilo živých. Pomalky pritom dorastajú len do veľkosti polovice milimetra a až 30 rokov dokážu prežiť bez akéhokoľvek jedla či vody. Vedci sa vo svojej štúdii zamerali na to, aký dopad by vyššie spomínané javy mali na naše „vodné medvede“ a prišli na to, že pomalky by takmer vôbec neovplyvnili. Ak sa raz na planéte začne rozvíjať život, potom môže prísť aj rozsiahle vyhynutie celých druhov, čo ale neovplyvní celkovú schopnosť živých organizmov existovať na Zemi. Zaujímavo vyznieva aj porovnanie človeka s pomalkami, pretože človek bez technológií a modernej vedy je mimoriadne citlivým a ohrozeným druhom, zatiaľ čo druhy ako pomalky vedia zvládať zmeny vo svojich podmienkach na život prakticky bez väčších problémov.

Vedci prostredníctvom svojej štúdie pripomínajú, že s existenciou odolných organizmov ako pomalky na našej planéte vzniká otázka, aké odolné organizmy teoreticky žijú na rôznych planétach v okolitom vesmíre, kam chceme v nasledujúcich desiatkach rokov smerovať.