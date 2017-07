Aj maličkosti vo vzťahu vedia byť krásne. Obyčajné činnosti sa s vysnívaným partnerom premieňajú na rozprávku

Pascal Campion nie je vo svete umenia žiadnym nováčikom. Svoje ilustrácie vytvára už niekoľko rokov a zameriava sa najmä na každodenný život, v ktorom si vždy dokáže nájsť moment na romantickú chvíľku so svojou partnerkou bez toho, aby potreboval sviečky či ruže na posteli. Prvotná zamilovanosť vo väčšine vzťahov po niekoľkých týždňoch až mesiacoch zmizne a ak si ľudia nezačnú vážiť toho druhého nielen kvôli vzhľadu, ale najmä vnútornej kráse a pozitívnym vlastnostiam, potom celý vzťah nebude mať dlhé trvanie. Ilustrátor Pascal si uvedomuje, že lásku treba hľadať v tých najobyčajnejších chvíľach a najmä v maličkostiach, ktoré by povrchnému človeku prišli ako strata času, lenže takmer každý to raz pochopí, keď si nájde svojho vysnívaného partnera a jeho život sa odrazu premení na rozprávku.

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čec 4, 2017 v 10:05 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čec 4, 2017 v 8:17 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 30, 2017 v 10:40 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 27, 2017 v 11:58 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 25, 2017 v 6:45 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 23, 2017 v 9:52 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 20, 2017 v 11:41 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 19, 2017 v 10:18 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 13, 2017 v 11:52 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 15, 2017 v 11:49 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 7, 2017 v 10:12 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Čen 1, 2017 v 10:20 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Kvě 24, 2017 v 11:29 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Kvě 13, 2017 v 10:49 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Dub 20, 2017 v 9:28 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Dub 8, 2017 v 11:34 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Dub 5, 2017 v 10:31 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Bře 22, 2017 v 11:18 PDT

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Bře 6, 2017 v 10:11 PST

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Bře 7, 2017 v 9:35 PST

Příspěvek sdílený Pascal Campion Art (@pascalcampionart), Úno 4, 2017 v 11:20 PST