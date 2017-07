Malta práve zlegalizovala manželstvá párov rovnakého pohlavia! V parlamente návrh prešiel vďaka drvivej väčšine

Na Malte žije menej ako 500-tisíc obyvateľov, do roku 2011 sa tam manželstvá nemohli rozvádzať a stále je tam zakázaná interupcia, avšak národný parlament pred niekoľkýmí chvíľami schválil ďalší zákon, s ktorým sa chce ostrovný štát priblížiť modernému svetu. Na ostrove prevládajú obyvatelia s katolícku vierou, a tak sa dalo očakávať, že miestna katolícka cirkev bude tvrdo bojovať proti návrhu zákona s cieľom zrovnoprávniť všetky dvojice vo svetle manželského zväzku. Vďaka novému kroku budú zákony, v ktorých sa spomína manželstvo, preformulované a slová o zväzku muža a ženy nahradí formulácia zväzok dvoch partnerov, čo je neutrálne slovo zahŕňajúce nielen heterosexuálne, ale aj homosexuálne páry.

Maltský premiér označil zlegalizovanie manželstiev pre osoby rovnakého pohlavia za svoju prioritu po voľbách, s čím súhlasili aj zástupcovia opozície, a vďaka širokej podpore prešiel návrh zákona cez parlament mimoriadne hladko. Za jeho schválenie hlasovalo až 66 poslancov, zatiaľ čo proti nemu hlasoval iba jeden poslanec, na čo on samotný zareagoval, že tak urobil kvôli svojej viere. Cieľom celej kampane bolo podľa zástupcov vlády zmodernizovať inštitúciu manželstva, keďže ak by existovali rozdielne zákony pre heterosexuálne páry a homosexuálne páry, na Malte by neexistovala rovnoprávnosť. Homosexuálne páry pritom na Malte mali možnosť vytvárať zväzky už od roku 2014, avšak skutočná legalizácia manželstiev osôb rovnakého pohlavia prišla až dnes.

#Malta just became the 15th country in Europe to legalise same-sex marriage, but a lot more work still needs to be done! #MarriageEquality pic.twitter.com/qDrD6Sz6H0