Obyvatelia Prievidze ovládli svojím projektom pre maškrtníkov Veľkú Britániu. Ich netradičné sušené ovocie vyhľadávajú aj tí najnáročnejší

Pravidelne vám prostredníctvom článkov dokazujeme, že aj na Slovensku sa nájde mnoho ambicióznych ľudí, ktorí dokázali svoje projekty rozvinúť až do medzinárodných rozmerov. Neraz sa nám zároveň potvrdilo, že nemusí ísť ani o nič prevratné a aj na prvý pohľad jednoduchý biznisplán môže mať obrovský potenciál. Pokiaľ mu veríš a investuješ doň dostatok času, energie aj finančných prostriedkov. A o čo teda ide tentokrát? Vo svete sa čoraz viac stáva populárna nová možnosť sušenia ovocia omnoho šetrnejším spôsobom, a to za použitia mrazu. No a práve v Prievidzi sa zrodila značka BRIX, ktorá sa výrobe a distribúcii takto upraveného ovocia venuje.

Každému je jasné, že v dnešnej dobe ľudia preferujú nákupy prostredníctvom internetu, čo je jeden z kľúčov k úspechu trojice zakladateľov. Podľa ich vlastných slov práve známy e-shop Amazon má významný podiel na ich rýchlom rozvoji do zahraničia, keďže si ľudia chutný produkt veľmi rýchlo obľúbili. Ako už býva zvykom, keď niečo dosahuje potrebnú kvalitu a skutočne stojí za to, zákazníci zvyknú recenzovať a odporúčať produkty aj svojmu okoliu a vytúžený záujem je na svete. Najviac sušeného ovocia BRIX sa aktuálne predáva vo Veľkej Británii, no postupne si nachádzajú svoju spotrebiteľskú základňu i v Dánsku, Írsku, Francúzsku či na Cypre. Záujem je hlavne o najklasickejšie balenia, no obľube sa teší aj menej zdravá verzia s čokoládou.

Celý proces výroby je pri tom úplne jednoduchý. Mrazom sušené ovocie sa vyrába lyofilizáciou. Toto neznáme slovíčko znamená, že čerstvé ovocie sa do dvoch hodín od zberu šokovo zmrazí na -30 stupňov. Uchovávajú sa v ňom tak všetky nutričné hodnoty a v prvom rade svieža chuť. Následne sa v špeciálnej komore suší pri teplote -60 stupňov pri postupnom zmenšovaní tlaku až po vákuum. Výsledný produkt si zachováva farbu, vitamíny aj veľkosť.