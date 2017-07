Prapodivný parfum má navodiť vôňu čerstvo vypadnutého mliečneho zubu a detských časov

Veľmi radi vás informujeme o najväčších bizarnostiach zo sveta a myslíme, že do tejto kategórie spadajú aj nevšedné vône. Je nám jasné, že každý jedinec má osobitný štýl výberu parfumu, koniec koncov, výber tejto malej fľaštičky dokáže ovplyvniť prvý dojem pri stretnutí s neznámou či známou osobou a taktiež vám dokáže dodať značnú dávku sebavedomia. V hlave sa nám však naskytá otázka, koľko z vás by v parfumérii siahlo práve po tejto vôni? Do styku s oným parfumom by ste sa dostali jedine pri návšteve Paríža a známej parfumérie Serge Lutens. 100-mililitrový flakón zaujme už svojím názvom, Dent de Lait, v preklade mliečne zuby. A hoci je ťažké charakterizovať vôňu vypadávajúceho detského zúbku, zámerom výroby je jednoznačne nostalgické pripomenutie detských časov. Ak by sme mali nájsť vhodné slová popisujúce Dent de Lait, boli by nimi vôňa pripomínajúca teplý, práškový, tvrdý mliečný cukrík. Nechýbajú tiež kovové tóny, vôňa mandlí, krvi, kadidla a čo je zaujímavé, parfum je vhodný ako pre mužov, tak aj pre ženy. Krabička s decovým obsahom vás vyjde na približne 180€.

