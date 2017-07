Macklemore oslavuje narodeniny so svojou 100-ročnou babičkou. Nechýba striptíz, ohadzovanie domov vajíčkami a nové Yeezy Boost 350 ako darček

Macklemore sa už dlhé roky venuje aktívnej tvorbe, čo zaručene oceňuje každý jeho fanúšik. Svoj zatiaľ posledný albumový počin s Raynom Lewisom vydal ešte v úvode minulého roku, no pravidelne servíruje nové single, a to aj s jemu prislúchajúcou kvalitou. Jeho devízou boli vždy aj viac než kvalitne spracované videoklipy a túto skutočnosť dnes dokazuje stonásobne. Najnovšiu skladbu Glorious venoval Macklemore svojej už 100-ročnej babičke, s ktorou vo videoklipe oslavuje toto úctyhodné jubileum. Po prvých pár sekundách sa vlastne začneš sústrediť viac na obraz ako zvuk, keďže z výsledku je cítiť veľmi autentické filmové spracovanie. Mohli by sme vám opisovať, čo všetko spoločne stihli, ale radšej si vychutnajte jeden z najlepších videoklipov posledných pár rokov bez ďalších zbyočných slov.

