Japonská armáda využívala v druhej svetovej vojne kórejské ženy ako sexuálne otrokyne. Výskumníci objavili vôbec prvé video, ktoré ich zachytáva

Aj viac než 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny sa vzťahy medzi Južnou Kóreu a Japonskom v otázke využívania kórejských žien ako sexuálnych otrokýň pohybujú okolo bodu mrazu. Historici predpokladajú, že viac ako 200-tisíc kórejských, a samozrejme aj žien ďalších národností, bolo japonskou armádou odvlečených z ich domovov a zotročených na to, aby mohli uspokojovať japonských vojakov kedykoľvek to budú vyžadovať. Ženy mali mať každý deň sex s približne 50 vojakmi, čo na nich zanechalo doživotné následky, a po skončení vojny sa spustilo rozsiahle odmietanie toho, že by vôbec existovali miesta, kde by Japonci uväzňovali odvlečené ženy.

Výskumníci z juhokórejskej univerzity v Soule sa preto vybrali do Spojených štátov amerických, aby sa v národných archívoch pokúsili nájsť akékoľvek zábery, na ktorých by sa zotročené ženy mohli objavovať. Po dvoch rokoch snaženia sa im to skutočne podarilo a na verejnosť sa vôbec prvýkrát dostali zábery bosých žien, ktoré zo sexuálneho otroctva oslobodzujú americké a čínske jednotky. Tím výskumníkov doteraz pracoval len s fotografiami a výpoveďami žien, ktoré sa do japonského otroctva naozaj dostali, ale vďaka získaným záberom dokázali priradiť tváre žien z videa k tváram žien z rôznych fotografií. Diplomatické diskusie o tejto záležitosti budú medzi Južnou Kóreu a Japonskom ešte zaujímavé, avšak Japonci budú mať s odmietaním existencie sexuálnych otrokýň väčší problém, keď výskumníci majú k dispozícii už aj video.