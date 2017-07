Mladá modelka je na svoju mimoriadne tmavú pokožku hrdá. Melanínová kráľovná zachytáva pohľady ľudí všade, kam príde

Každý z nás sa narodil s rozdielnym odtieňom svojej pokožky a je samozrejme pochopiteľné, že ľudia z Afriky budú mať pravdepodobne o čosi viac pigmentu ako priemerný Európan. Modelka Nyakim Gatwech z Južného Sudánu má svojho tmavého pigmentu veľké množstvo a práve vďaka tomu bojuje proti predsudkom, ktoré sa ešte aj dnes niektorým ľuďom spájajú s tmavou pleťou. Nyakim má v súčasnosti 24 rokov, žije v americkom Minneapolise a na svoju mimoriadne tmavú pokožku je patrične hrdá. Sama hovorí, že jej čokoládová pleť je elegantná a reprezentuje národ bojovníkov, odkiaľ pochádza.

Nyakim si za svoje úsilie v boji za rovnaké práva pre ľudí s tmavou pokožkou po celom svete dokonca vyslúžila už aj titul Queen of the Dark, čiže Kráľovná tmy, a na svojom Instagrame pravidelne fanúšikov zásobuje novými a novými momentkami z jej života. V jednej z nich spomína na jazdu Uberom, pri ktorej vodič nevedel spustiť zrak z jej tmavej pokožky a fascinovala ho až natoľko, že sa jej spýtal, či už nerozmýšľala nad tým, že by si ju dala trochu zosvetliť napríklad pomocou bielidla. Napriek tomu ju to neurazilo a opäť vodičovi vysvetlila, ako sa za svoju pleť nehanbí a sama Nyakim verí, že raz v blízkej budúcnosti príde ten deň, kedy sa žiadny človek nebude musieť spovedať kvôli svojej farbe pleti.

