Ľudia chvália ASOS za to, že svoje modelky neupravoval vo Photoshope. Vidno im napríklad strie a krok spoločnosti si rýchlo získal popularitu

Vo svete modelingu akoby neexistovalo množstvo menších či väčších chybičiek, ktoré sa bežne objavujú na ľudskom tele. Väčšina spoločností si dáva pozor na to, aby sa ich modelky objavovali na stránkach časopisov či na internete v dokonalej forme, a vďaka tomu si internetový obchod ASOS najnovšie získal veľkú popularitu. ASOS sa rozhodol, že niekoľko modeliek propagujúcich prevažne plavky nedostane tradičnú kúru prostredníctvom Photoshopu a na stránke sa potom objavili aj so striami.

Netrvalo dlho a neupravené modelky si začali všímať návštevníci stránky, ktorí si fotografie ukladali a zdieľali ich so svetom na Twitteri. Nájsť tieto modelky sa potom pokúšali aj ďalší a ďalší návštevníci, ale ako sa ukázalo, v niektorých krajinách sa modelky objavili bez strií a po úprave vo Photoshope, takže nevedno s určitosťou povedať, či išlo o zámer, alebo len o technickú nezrovnalosť. ASOS však aj tak v očiach mnohých nakupujúcich stúpol. Na striách predsa nie je nič zvláštne a drvivá väčšina ľudí si ich na svojom tele jedného dňa nájde, takže nie je dôvod ukrývať ich.

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how beautiful they all are pic.twitter.com/VxMjc4OQg6 — Leah Tudor (@leahtudorx) 28. června 2017



So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe — Amy (@amyrowlandsx) 28. června 2017



But not in Italy, sorry @ASOS pic.twitter.com/PjBWIf8qXJ — Stefania (@stefaniaa33) 28. června 2017



Neupravená modelka sa na stránke ASOS objavila už minulý rok

WELL DONE ASOS faint stretch marks and acne scars that aren't hidden pic.twitter.com/yTrRgQr2UL — olive (@OliviaTuffrey) 13. března 2016