Hip Hop Žije 2017 zverejňuje kompletný line-up aj všetky informácie o záložnom pláne v prípade nepriaznivého počasia

bratislavských Zlatých pieskoch, kde sa bude konať už jubilejný piaty ročník festivalu Hip Hop Žije. Organizátori obľúbenej udalosti si pre návštevníkov pripravili pri tejto príležitosti viacero zaujímavostí a jednou z nich je aj presun do vedľajšieho podstatne väčšieho areálu. Vytvoril sa tak priestor pre ešte širší sprievodný program plný športu a zábavy, ktorý sme už viac než podrobne zhrnuli v verejnenie kopletného line-upu, a tak si môžeš vopred naplánovať, aké vystúpenia si nechceš nechať újsť. Snáď vám už nemusíme pripomínať, že už tento piatok sa všetci fanúšikovia československého rapu stretnú na, kde sa bude konať už jubilejný piaty ročník festivalu. Organizátori obľúbenej udalosti si pre návštevníkov pripravili pri tejto príležitosti viacero zaujímavostí a jednou z nich je aj presun do vedľajšieho podstatne väčšieho areálu. Vytvoril sa tak priestor pre ešte, ktorý sme už viac než podrobne zhrnuli v tomto článku. Teraz je zároveň aj ideálny čas na z, a tak si môžeš vopred naplánovať, aké vystúpenia si nechceš nechať újsť.

Už viac krát sme spomínali aj akýsi záložný plán, ktorý zachránil Hip Hop Žije 2017 v prípade nepriaznivého počasia alebo akejkoľvek inej situácie, ktorá by mohla narušiť hladký priebeh festivalu. Tento scenár však nepredpokladáme a pevne veríme, že všetko prebehne podľa plánov a pod holým nebom, čo v konečnom dôsledku vytvára nenapodobiteľnú atmosféru. Ide o nadzemné garáže obchodného domu STYLA, ktorý sa nachádza hneď vedľa OC PALACE. Ak by teda došlo k nečakanému prerušeniu, toto miesto má dostatočnú kapacitu na to, aby čast programu mohla bez komplikácií pokračovať na predpripravenom náhradnom stagei.

No a na záver aj prehľadná mapa festivalu, vďaka ktorej sa dokážeš v areáli jednoducho orientovať.