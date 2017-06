Hip Hop Žije 2017 prinesie bohatý sprievodný program plný športu a zábavy. Na čo všetko sa môžeš tešiť? 

Už v predošlých článkoch sme načrtli, že okrem viac než bohatého hudobného programu sa vďaka presunu do väčšieho areálu Zlatých pieskov môžete na Hip Hop Žije tešiť aj na atraktívne sprievodné súťaže. Na svoje si zaručene prídu zástancovia všetkých elementov hiphopu a športoví nadšenci, no tento rok si pre nás organizátori pripravili aj zopár noviniek, ktoré si zaručene zamilujete. Prinášame vám ich kompletný zoznam a zároveň aj stručnú charakteristiku a nevyhnutné inštrukcie a vy sa poriadne pripravte, pretože Hip Hop Žije 2017 začína už o pár dni a je snáď každému jasné, že to bude obrovské.

Graffiti

Rooftop si na tento ročník festivalu Hip Hop Žije pripravil hneď niekoľko zaujímavých možností ako stráviť voľný čas. V piatok sa budú maľovať graffiti na 40 metrovom “Open wall-e”. V tento deň má možnosť maľovať každý, avšak je potrebné si priniesť vlastné spreje. Sobota sa bude niesť v duchu exhibície graffitov z vesmíru na 40 metrov dlhej stene.

K dispozícii bude aj Rooftop stánok, kde budú mať ľudia možnosť zatočiť si kolesom šťastia a vyhrať rôzne vecné ceny ako napríklad tenisky či bongá. Pre účastníkov festivalu hľadajúcich oddych bude pripravená chill zóna, v ktorej sa bude nachádzať sedenie a príjemná atmosféra. Prichystané budú aj iné kulisy a zaujímavé atrakcie rozmiestnené po celom areále festivalu.

Battle

Na Hip Hop Žije po prvýkrát aj slovenská kvalifikácia na svetové finále Outbreak Europe. V rámci festivalu Hip Hop Žije sa po prvýkrát uskutoční prestížny bboy battle s názvom Outbreak Slovakia. Tí najlepší slovácí ako aj zahraniční bboys a bgirls si zmerajú sily v konečnom boji o postup na svetové finále Outbreak Europe. Battliť sa bude v dvoch kategóriách 1vs1 a 2vs2. Do poroty zasadne medzinárodné trio v zložení poliak Kido, čech Iggy Boy, a slovák MG. Za gramce sa postaví DJ Miniboj Killa a na miku sa predvedie Lil Pablo. Prize money a vecné ceny v hodnote 900 eur, postup na svetové finále a tí najlepší bboys a bgirls zo strednej Európy už 1.júla na Hip Hop Žije. Volejbal Volejbalový turnaj sa uskutoční v sobotu 1.7.2017 na Festivale Hip Hop Žije, kde si prídu vyskúšať svoje schopnosti nie len návštevníci, ale aj známe osobnosti slovenského showbiznisu. Zaregistruj sa aj ty so svojimi kamosmi na turnaj a môžeš vyhrať zaujmavé ceny, ale hlavne zažiješ kopec zábavy. Jedinou podmienkou je aby si nasiel trojicu kamosov s ktorými vieš vytvoriť vlastny tím a vymyslite si speciálny názov. Registrácia skupín začne v sobotu od 11:30 hod do 12:00. Streetball Nedmysliteľnou súčasťou festivalu Hip Hop Žije je každoročne aj streetball a tento rok tomu nebude inak. Prichystali sme pre vás kvalitný turnaj pod záštitou SBA s možnosťou postupu do velkého finále 3X3 Basket Tour 2017, ktoré sa uskutoční v Eurovea. Ako ste sa už možno dovtípili hrať sa bude podľa pravidiel 3X3 Basket, ktoré si môžete preštudovať tu. Oproti predošlím ročníkom bude rozdiel aj v čase a lokácii turnaja. Keďže sme presťahovali festival do nového areálu v ktorom nie sú vhodné plochy pre umiestnenie ihrísk, zvolili sme ako najvhodnejšiu alternatívu parkovisko pred nákupným centrom Palace. Hracím dňom bude teda sobota 1.7.2017, už od rána od 8:00 do 9:00 bude prebiehať registrácia tímov a následne samotný turnaj 3X3 Basket ktorý bude končiť o 15:00. Každé družstvo môže mať maximálne 4 členov – 3 hrajú, 1 strieda a hrať sa bude v týchto kategóriach: Muži a Open Mix. Prihlasovať sa môžete (tu bude mail) a urobte tak čo najskôr, pretože počet týmov je obmedzený. V prihláške uveďte vždy názov teamu, kategóriu, do ktorej sa prihlasujete a menný zoznam hráčov. Okrem divokej karty, ktorá zaručuje postup do finále tour pre víťazný team v mužskej kategórii čaká na vás množstvo zaujímavých cien od našich partnerov ale aj od organizátorov festivalu Hip Hop Žije. Ladies Zone Hip Hop Žije ponúkne premiérovo a netradične aj zónu výhradne pre ženy. Tá bude okrem miesta na odpočinok ponúkať zdarma služby svojich vizážistiek, ktoré sa rýchlo postarajú o trendy festivalové líčenie a účesy. Navyše bude priamo pred zónou hliadkovať dvojica pánskych promotérov. Nechať si od nich natrieť chrbát v horúcom parnom odpoludní nebude problém. Chlapcom vstup zakázaný!

No a čo sa týka lístkov, tak tie si môžeš zakúpiť napríklad hneď na oficiálnej stránke www.hiphopzije.sk za zatiaľ zvýhodnenú cenu, ktorá sa bude ešte navyšovať. Vidíme sa!