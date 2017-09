Režisér Kazmovej šou nechtiac uviazol na bratislavskom letisku s opitými Írmi a nahnevanými Čechmi. Rekapituláciou výletu rozosmieva náš Facebook

Nepriaznivé počasie vie leteckým spoločnostiam narobiť hromadu nových vrások na tvárach a obeťou silnej búrky sa pred pár dňami stal aj režisér Kazmovej One Man Show Markus Krug. Spoločne s kolegami sa vybrali na natáčanie do írskeho Dublinu a všetko prebiehalo skvele až do momentu, kedy neprišli na letisko s cieľom dostať do späť do Prahy. Najskôr ledva prešli so svojou príliš ťažkou bedňou na techniku do lietadla a ešte aj dostali pokutu za to, že si neurobili check-in na internete, ale to bol len roztomilý začiatok. Kvôli búrke museli byť odklonení z pražského letiska do Rakúska, kde však zase nemohli pristáť, a tak nakoniec skončili na našom bratislavskom letisku. Problémom pritom nebola len búrka, ale aj cestujúci v lietadle, ktorých tvorili opití Íri cestujúci na rozlúčku so slobodou do Prahy a na druhej strane české rodiny s deťmi.

Pôvodne mali po 20 minútach v Bratislave letieť ďalej do Prahy, ale čakanie sa neustále predlžovalo a búrka neustávala, kvôli čomu sa niektorí pasažieri nechceli vrátiť späť do lietadla a zostávali v termináli na letisku, kde Íri stihli vykúpiť všetok možný alkohol a vodu. Namiesto leteniek Markusovi a jeho kolegom niekto porozdával rozstrihané časti novín a potom sa dokonca dostali priamo na letiskovú plochu, kde sa chvíľu prechádzali pri lietadlách až do momentu, kým ich nechytili policajti, ktorým ako letenky ukázali spomínané novinové ústrižky. Aj napriek silnej búrke napokon lietadlo pokračuje do Prahy a cesta je na konci za približne 10 hodín, po ktorých ešte čakajú na kufre a opití Íri len tak ležia na batožinovom páse, pretože majú svojho dobrodružstva dosť. Odporúčame prečítať si Markusov príbeh až do samotného konca, pretože tak dobre sme sa na zážitkoch z letiska už dlho nezasmiali, pričom zamestnanci nášho letiska museli byť z partie 40 opitých Írov poriadne nadšení, ale situáciu napokon zvládli. A ktovie, čo sa v tom Dubline vlastne bolo natáčať.